白沙屯媽祖不放鞭炮 省五萬元捐雲林家扶

2018年08月09日 11:39 中時 許素惠

今年白沙屯媽祖到雲林進香，信徒遵循媽祖指示響應環保，不放鞭炮，並將省下來的鞭炮錢捐助弱勢，雲林至善文化協會榮譽會長黃凱、李素寧、執行長蔡銘貴等9日上午把省下的5萬元捐給雲林家扶中心，讓弱勢學子可以安心就學。

也是雲林家扶扶幼委員黃凱表示，白沙屯媽祖每年來到雲林進香，身受雲林信徒的愛戴。今年響應環保，在請示媽祖決定不燃放鞭炮，將這節省下的款項捐助給雲林家扶作為助學金使用，更有意義。

蔡銘貴也是雲林家扶扶幼委員，他指出，自己從小就受父親的薰陶下，參與扶幼已有20餘年，深知雲林家扶每年皆煩惱學童助學金無處籌，所以號召該會夥伴獻愛心，宏揚白沙屯媽祖精神。

除了助學金外，也送給弱勢家庭經白沙屯媽祖加持的平安香包，祈求所有弱勢家庭在媽祖的福澤庇佑下都能平安。

雲林家扶中心主任廖志文說，該中心9月8日將頒發本學年度大專與高中職獎助學金，受助學子計有550人，但受近年景氣影響弱勢家庭持續增加，社福捐款卻逐年減少，助學金更是嚴重短缺，相較去年同期，今年的募款金額僅有去年的5成。

廖志文表示，許多家扶孩子不僅需要背負就學貸款，更須利用課餘時間打工賺取生活費，減輕家中的經濟負擔，希望更多仁人善士捐助，讓孩子無後顧之憂，順利完成學業。

(中時 )