2018年08月09日 12:09 中時 陳世宗

觀光旅遊局長陳盛山指出，市府主辦的「0K台灣．台中自行車嘉年華」，9月29日、30日分別在外埔鐵山腳單車運動村及東勢客家文化園區舉行！（陳世宗攝）

「2018-0K台灣．台中自行車嘉年華將於九月初熱鬧開騎！」（陳世宗攝）

台中市政府主辦之「2018-0K台灣．台中自行車嘉年華」，列為交通部觀光局「2018台灣自行車節」的五大主軸活動之一！將於9月9日、9月15至16日由「捷安特嘉年華」率先登場；9月29日至30日進行「0K台灣．台中自行車嘉年華」，以及10月7日的「時代騎輪節」，活動延續一整個月，打造成台中的單車月，歡迎大家來台中市騎乘單車，體驗中台灣特有的山海屯都鐵馬風情。

「捷安特嘉年華」已舉辦第24屆，今年再度突破極限，3天的賽事有「Liv 42K女子公路挑戰」、「Push Bike趣味滑步」、「林道越野賽」、「全地形越野賽」、「鐵人兩項賽」以及「小鐵人賽」，集合男女老少皆宜的六大主題自行車活動；是全台熱愛自行車活動的車友們每年引頸期盼的挑戰活動。

觀光旅遊局長陳盛山指出，由市府主辦的「0K台灣．台中自行車嘉年華」，9月29日、30日分別在外埔鐵山腳單車運動村及東勢客家文化園區舉行，規劃「花Young兒童單車日」，以及延續去年舉辦的「Bike花齊放單車產業嘉年華」等系列活動。

陳盛山表示，首先9月29日在外埔鐵山腳單車運動村登場的「花Young兒童單車日」，活動現場提供最完善及安全的賽道，將開放300位小朋友報名，讓小朋友可在賽道上體驗PushBike競速及衝刺的樂趣。

活動當天也設計兩場兒童交通安全體驗營，提供200位小朋友透過有趣的闖關活動，學習交通安全。一整天精心安排的專屬兒童單車活動，兼顧娛樂及教育目的，讓參與的孩童盡情享受一場快樂單車饗宴。

9月30日在東勢客家文化園區舉辦「單車產業嘉年華」及「Bike花齊放單車遊」，現場有捷安特、野寶科技、久裕興業、TOPEAK 、鑫元鴻、迪卡儂等超過40攤的單車及休閒用品展售，還有展示曾獲得經濟部精品獎的臺中自行車產品-「臺灣NO.1精品館」。

「Bike花齊放單車遊」則邀請1000位民眾共同騎乘東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道，由東勢客家文化園區出發，騎經石岡水壩、花樑鋼橋及9號隧道等知名打卡景點，最後抵達花博后里馬場展區的花舞館外，讓民眾可以安全暢遊臺中著名的兩大自行車專用道，輕鬆享受單車慢遊樂趣。

為推廣台中市最有特色的自行車道，9/30也同步邀請具有騎乘經驗的團體組「勇腳隊」，自潭雅神綠園道騎乘至東勢客家文化園區，沿途欣賞自行車道美景，藉此行銷臺中市多元的自行車道，打造全民自行車運動文化。還有為因應本市今年的盛會-「2018台中世界花卉博覽會」即將於11月3日開幕，觀旅局特別規劃串連三大園區之單車路線，鼓勵遊客以單車暢遊花博，享受慢遊樂趣。

單車月壓軸是10月7日登場的「2018時代騎輪節」，由OSEOUS及單車時代共同主辦，去年首度在台中舉辦100K挑戰賽就吸引超過5000人報名，且特殊的碳纖維獎牌受到車友極高讚賞。今年活動將再度由臺中市政府府前廣場出發，經典100K路線，希望車友懷抱著去年活動的感動，從臺中市區騎進海線，體驗「山味、海味、台中味」的單車之旅、挑戰自我，享受樂活騎乘！

(中時 )