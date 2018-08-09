進口模具藏毒 台中警查獲市值1.2億111公斤K他命

2018年08月09日 11:32 中時 馮惠宜

台中市警局9日由警察局副局長邱銘光盛大舉辦破案記者會。（馮惠宜攝）

販毒集團在進口塑膠射出模具夾層藏毒。（馮惠宜翻攝）

台中市警局掃毒大有斬獲，8月6日在海關查獲以32歲劉姓嫌販為首的販毒集團假進口塑膠射出模具夾層藏毒案件，起獲重達111公斤、市價達1億兩千萬元的K他命，成功「截毒於關口」防堵毒品流入市面毒害更多人。

台中市警局9日由警察局副局長邱銘光盛大舉辦破案記者會，邱銘光說，市警局刑事警察大隊偵七隊、刑事局電偵大隊偵二隊107年2月間接獲線報指稱劉嫌為首的毒品走私集團，在雲林縣合法申設眾達有限公司、雲鑫有限公司，以進口塑膠射出模具為由，夾帶走私違禁物(毒品)牟利。

經多月蒐證調查、分析確認該集團犯罪模式後，8月6日專案小組在台中地檢署檢查官指揮下，揮軍到高雄海關，鎖定該集團自馬來西亞進口4件重達9500公斤之塑膠射出模具貨櫃，經開櫃查驗，當場查獲第三級毒品K他命126包總重111.454公斤等證物，另於嫌犯租屋處查獲改造槍枝、瓦斯槍各1把、子彈1顆、涉案手機、電腦等證物。

台中市刑警大隊偵七隊長關勝男指，該走私集團費盡心機於塑膠射出模具夾層中再另藏夾板，再塗上油封，多層包裝宛如俄羅斯娃娃一般，利用高密度模具及大量油汙沾黏方式規避X光機及緝毒犬查緝，惟仍遭眼尖專案小組成員識破，起出夾藏之第三級毒品K他命126包，總重111.454公斤。

在起獲毒品後，專案小組立即兵分多路展開查緝，在雲林縣各犯嫌住處同步執行搜索，拘提劉姓主嫌及及旗下同夥共犯共3人到案，調查後在8日將劉姓主嫌等人依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送台灣台中地方檢察署偵辦外，並繼續擴大清查其犯罪事實。

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(中時 )