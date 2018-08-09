「開鍘說」惹議急滅火？網友一句話譏徐佳青

台北市民政局長藍世聰（右）。（鄭任南攝）

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中時電子報
/整理報導

民進黨副秘書長徐佳青昨在政論節目上表示將對友柯派黨員開鍘，引發輿論嘩然，但之後又表示「只有替柯P公開站台的競選行為才叫違反黨紀」。對於徐佳青態度變化之快，批踢踢網友譏諷「一開始不是很囂張？結果現在髮夾彎」？

徐佳青昨日在政論節目《鄭知道了》上，對於黨內友柯議員的行為，徐佳青強調黨員不能只管自己選票，不在乎黨，更點名民進黨籍的北市府民政局長藍世聰挺柯行為，現下只有退黨或是被退黨兩條路可走，台北市副市長陳景峻也不例外。徐佳青更預告「從8月27日登記開始至8月31日結束，9月起民進黨就有法源依據，從北到南，所有違反黨的都將處理」。

不過，徐佳青接受另一訪問又表示，除非藍世聰有違反黨紀，才有開除或退黨問題，而藍世聰任職台北市民政局長沒有違紀問題，而所謂違反黨紀是幫柯P公開站台的競選行為。至於友柯黨員的行為，徐佳青認為黨員有言論自由，可以就事論事評論。

對於徐佳青的言論，批踢踢網友譏諷，「不是很嗆要清黨」、「說的很嗆，結果還是不敢開除黨籍」、「高高舉起，甩尾放下」、「轉彎嘍，呵呵，昨天嗆成這樣今天弱掉」、「只會欺負小里長跟沒派系議員，噁心」、「徐自己是副秘，在這種反柯節目講那麼快，現在又縮回來」、「接下來沒意外，政論節目的攻擊力道也會縮小一些」。

(中時電子報)

徐佳青預告開鍘友柯黨員？ 網列「戰犯名單」：快動手！

文章來源：PTT論壇網址(1)

文章來源：PTT論壇網址(2)

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