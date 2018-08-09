27歲女自家公司上班還怨父母 被嗆：出去自己工作！

2018年08月09日 11:23 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

在自家公司上班到底是好還是不好？一名27歲女網友在父親公司上班，發文稱年長她一歲的哥哥住家裡，卻整日遊手好閒，女網友抱怨父母重男輕女，不斷給哥哥零用錢，不過她番訴苦，反被網友嗆爆「搬出去自己工作！」

女網友在PTT發文，寫道她今年27歲，在父親公司擔任行政工作，月領25K，另外也有經營網拍生意，晚上到國立大學進修會計課程，學費、生活費都自己工作付清，每逢節日也會給父母包紅包，反觀住同一個屋簷下的28歲哥哥，整日打電動還領母親給的零用錢，女網友覺得父母偏袒，要求別再將錢花在無業的哥哥身上，沒想到為此和父母鬧翻。

「這27年來我從來沒有一次計較過不公平」女網友忿忿不平指出，從小家庭氛圍就是重男輕女，她和哥哥同樣都是考上私立大學，父母要求她工作賺錢，卻供學費讓哥哥念大學，哥哥還只念一年就休學。女網友表示，她盡力幫忙父母，僅因要求別「慣養哥哥」，就被指責不孝。

貼文一出引起熱議，不少網友認為原PO的確管太多，「確實管太多，叫不醒的人就是叫不醒」、「不用管他們，也不用養他們，老了就知道後悔」，也有一派人認為原PO已經27歲，不用靠父母也可以工作「搬出去自己工作，眼不見為淨！」、「妳還不是肖想家裡工作」、「趕快培養技能出去工作，跟家裡保持距離」、「都27歲了，還在爭風吃醋，在搞什麼啊」。

(中時電子報)