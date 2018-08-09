台北》出任丁守中執行總幹事？黃呂錦茹：要考慮

2018年08月09日 11:40 中時 楊佳穎

國民黨台北市長參選人丁守中（楊佳穎攝）

2018年底選戰逼近，國民黨台北市長參選人丁守中卻陷入競選團隊要角難產窘境，傳出已宣佈由市黨部主委黃呂錦茹出任負責實際操盤的執行總幹事，但遭黃呂直接否認，稱意願不大。對此，丁守中9日上午受訪表示，目前內部還在進行徵詢工作，會充分尊重黃呂的意見，還是希望她能在市黨部主委立場，多給予指導及支持。

丁守中9日上午出席中華民國公教軍警消暨退休人員聯合總會座談會，面對媒體詢問黃呂錦茹出任執行總幹事一事，是否兩邊不同調？他回應，這段期間非常感謝黃呂一直陪同勤跑基層、拜訪里長，並透過過去民政局長關係，「針就這部分我是非常非常感謝」。

丁守中接著說，黨中央有給予建議，現在資源及人力有限，是否能充分整合協調，因此內部也在考慮請黃呂來擔任執行總幹事、整合力量，現正在諮詢意見；當然黃呂有她的總體考量，自己也會充分尊重，仍希望黃呂在市黨部主委立場，能多給予指導及支持，也不覺得自己被打槍。

至於執行總幹事人選，丁守中表示，內部都在進行徵詢工作，決定後就會告訴大家。

黃呂錦茹受訪則說，原先已跟丁守中談好，由兩個人擔綱執行總幹事及副執行總幹事，「但後來他臨時講說要讓我當，我有點錯愕，因為跟原先討論的不太一樣」。她強調，自己幫忙丁守中是百分之百、大家有目共睹的，這不需要去懷疑，兩人間也沒有什麼問題，只不過自己希望有更多人投入，畢竟黨內人才很多。

媒體追問，是否還會考慮出任執行總幹事？黃呂錦茹說，這要討論一下，若有更好的人來當，當然要考慮；而自己站在市黨部立場，希望廣納社區中、學界及政界等所有人才，都盡量能各就各位，在崗位上去幫助丁守中，「這是我最大期望，期待年底這一戰，丁守中能打勝仗」。

(中時 )