徐佳瑩國小萌照曝光 網抓亮點：爸爸超可愛！

徐佳瑩在父親節曝光小學時期舊照，被說好萌。(取材自徐佳瑩臉書)

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中時電子報
徐爸爸當年跑步的身姿，被粉絲大讚有夠可愛！(翻攝自徐佳瑩臉書)

日前才奪下今年金曲獎國語歌后獎座的歌手徐佳瑩，本月5號再添喜訊，宣布與導演男友比爾賈結婚，可謂「雙喜臨門」，而有了人生另一半的她，並沒有因此忘了人生中另一個重要的男人，昨適逢父親節，徐佳瑩在社群網站出賣自己的兒時照片，同時也曝光了爸爸當年的模樣，被激讚父女倆有夠萌！

準新娘徐佳瑩在父親節當天回台中陪爸爸「老徐」，同時在臉書曝光了自己國小二年級時參加運動會的照片，透露當年到學校才知道有親子接力賽項目，結果就如照片中顯示的，老徐川著西裝褲、皮鞋上場，「

88節回台中陪老爸，這個朋友眼中老實的徐胖。跑得鞋飛了大家都在笑，我忘了結果如何，只記得那時候有點難為情」，如今重看這照片，才發現爸爸踏實的一步一腳印，引領著做女兒的她找到人生方向及學會勇敢，「我們從你人生中不勞而獲的太多，謝謝你無條件陪著衝刺到這裡，真的想好好回報給你」。

徐佳瑩笑說爸爸已扔了燙手山芋的口吻說著終於把她嫁掉，但她知道老爸其實是捨不得，一句「真是的不要捨不得，從今以後只會多個人掛心你，更要過得健康愉快才對」，感動眾粉絲，大家也直呼徐佳瑩小學時期好萌，而徐爸爸當年的模樣，更是可愛得不得了！

(中時電子報)

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