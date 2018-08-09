麻豆文旦盛產缺工 公所建平台募工訓練

麻豆區公所媒合民眾擔任採收工，今天到柚園實際訓練。（莊曜聰攝）

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麻豆區公所媒合民眾擔任採收工，今天到柚園實際訓練。（莊曜聰攝）
麻豆區公所媒合民眾擔任採收工，今天到柚園實際訓練。（莊曜聰攝）

麻豆文旦在8月中旬即將進入採收期，今年天候正常預計將盛產，缺工問題再現，麻豆區公所啟動「好柚採收人員募集平台」，媒合民眾擔任採收工，加上台灣首府大學支援的學生，目前平台已經召募到近百位生力軍，9日工所安排勤前訓練，學習如何採摘與搬運文旦，有30多人到場接受指導。

麻豆區長孔慶瑤表示，「好柚採收人員募集平台」已經連續施行5年，今年截至目前為止，已經有70多位柚農登記，缺工員額在150人左右，孔慶瑤說，工人有採果、集運、包裝等工作項目，日薪從1500到2500元不等，今年預計將盛產，缺工狀況更嚴峻。

今天的勤前訓練選在安業里柚農王德和的果園舉辦，由王德和、王春華父子指導技術，包括文旦的相關特性及採摘應注意的事項，隨後眾人進入柚園，模擬採摘技巧，單手採、雙手採力道不同，要如何才能不傷到文旦等訣竅，也順便讓學員習慣搬運的重量。

麻豆區公所指出，這次登記的年齡層懸殊，不是10幾歲的學生就是60歲以上的民眾，也有不少人是這幾年「好柚採收人員募集平台」訓練出來，有經驗的熟手。

76歲的王德和是麻豆文旦產銷班第一班班長，果園占地5公頃，他打算在8月下旬採收，需工30人，大部分已經請到，但運輸、分級包裝的部分還缺人手，希望能從平台登記的生力軍補足，王德和說，近年缺工問題嚴重，遇到颱風前搶收、節氣白露前10天的期間更是難找，為搶工還曾喊到1天3000元的價碼。

(中時 )

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