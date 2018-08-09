紓解高齡社會危機 在日台籍研究員突破試管嬰兒技術

2018年08月09日 12:33 旺報 李侑珊

台灣社會步入少子化及高齡化，帶來經濟隱憂，科技部配合政府，推動五加二產業創新計畫之生技醫藥產業，不只與衛福部共同提出「亞太生醫矽谷精準醫療旗艦計畫」外，也推出「建立以婦幼醫學為主軸的精準醫療專案計畫」，探討不孕症等問題，期盼紓解我國高齡社會危機。

科技部駐日科技組指出，日本比台灣更早面臨少子化問題，由於現代人普遍晚婚，造成生產年齡延後，受孕機率降低。

依據日本婦產科學會2017年秋季公布的統計數據顯示，日本每20個新生兒當中，便有1人為試管嬰兒，可謂是世界首屈一指的人工受孕大國。因應越來越龐大試管受孕需求，日本人工受孕技術蓬勃發展，然而特別的是，在東京的基因檢測公司發現了來自台灣科技人努力的身影。

擁有日本筑波大學博士文憑的許漢修，目前在西班牙基因檢測公司Igenomix位於東京的分公司實驗室技術部擔任研發工程師，另外Igenomix東京分公司總經理張博文也同樣來自台灣。

許漢修表示，影響體外人工受孕（In vitro fertilization, IVF，俗稱試管嬰兒）成功或失敗的因素有很多，許多夫妻在同時具有「良好胚胎」及「子宮狀態良好」的情形下，進行多次胚胎植入，仍無法順利著床。

許漢修提到，胚胎的著床，倚賴子宮內膜的增生及「胚胎與子宮內膜之間的各種交互作用」，目前尚沒有任何醫學技術能夠精準調控這些千變萬化的因素。在體外人工受孕療程中，醫師會投予黃體酮(progesterone)，黃體酮會誘發200多種基因的表達，使子宮內膜完成著床準備，包含內膜厚度的增加，此完成準備的時間會因人而異。

許漢修指出，約在連續投予的第五天將胚胎植入，然而，即使內膜有達到適合厚度，許多女性的最佳胚胎植入時間並非第五天，有的甚至提早或延後2～3天，完全掌握每個個案的最佳移植時間是非常困難的，只能憑醫師的技術及經驗判斷。

許漢修也表示，最新的ERA(Endometrial receptivity analysis)子宮內膜受容性檢測技術，為利用基因晶片分析236種與子宮內膜增生相關基因，找到每位女性的最佳「著床窗期」，可幫助醫師在最佳的時間點進行「個人化精準植入」。每位女性的週期約為一個月，醫師利用一個週期，進行黃體酮的投予及子宮內膜組織採檢送驗，並依照檢測報告所指定的窗期，於下一個週期進行胚胎植入。

許漢修再進一步指出，子宮內膜受容性檢測技術下一代技術為子宮內膜三合一檢測，可在進行ERA的同時檢測，子宮內益菌叢及致病菌監測，為胚胎確保更良好的子宮著床環境，目前此新技術已率先於2018年夏天在日本問世，台灣相關單位若能以此借鏡，提供法律等相關配套，台灣醫療科技將有機會成為亞洲的領導者。

許漢修也特別提到，由於台灣在生殖醫學技術與市場方面表現亮眼，Igenomix 總部已決定將於2018後半年在台灣成立新的駐點，這是繼日本東京之後Igenomix在亞太地區成立的第二個駐點，未來可望更直接提供台灣的生殖醫學中心更好的服務。

(旺報 )