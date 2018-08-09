台北》遭姚文智質疑違政務官倫理 藍世聰反問：部長不挺總統嗎？

2018年08月09日 12:51 中時 張立勳

民進黨籍的台北市民政局長藍世聰遭市長參選人姚文智質疑，政務官的基本倫理有爭議，藍世聰9日指出，政務官就是要為政策辯護、為市長背書，難道內閣部會首長不挺總統、行政院長？

姚文智今早接受廣播專訪，談到藍世聰選擇挺柯文哲而不是他，姚說，藍在議會答詢說自己「輔選」台北市長柯文哲，就不只是黨規範的問題，就連一個政務官的基本倫理也有點爭議，「過去藍也是『鐵桿綠』，在柯市府團隊工作久了，就有些變化。」

藍世聰表示，他是民進黨員，所以希望民進黨在行使黨紀時要很清楚，黨紀只能約束黨意，不能約束民意，所以當黨意、民意有落差時，要清楚行使黨紀不能獲得民意支持，如果不能獲民意支持，對黨是傷害。

面對輔選市長柯文哲惹議，是否不惜被開鍘也會輔選到底？藍世聰說，支持柯文哲是因為柯是做事的人，所以盡所能幫柯，他認為，對的事情就要全力以赴，他會在支持柯文哲上全力以赴。

至於會不會覺得民進黨中央無情，藍世聰也坦言，不會啦，因為整個黨的的運作要面對不同意見、想法，他曾擔任民進黨副祕書長，要管理一個黨很不容易，在很多事情上的拿捏是很重要的，當一個決策做下去以後，可能衍生更多問題。

姚文智質疑身為政務官不該公開說要挺誰，藍世聰說，身為政務官就是要為政策辯護、為市長背書，怎麼會當政務官不去挺市長？他反問，難道內閣部會首長不挺總統、行政院長嗎？這很奇怪。

藍世聰表示，柯文哲是很認真做事的人，他在旁邊看得很清楚，對於這樣認真的人應該要支持。

是否擔心被開鍘後回不到民進黨，藍世聰說，他希望黨中央在行使黨紀，應該要去想想對黨有多大的傷害，尤其是一個終身黨員。

(中時 )