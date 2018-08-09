台北》遭姚文智質疑違政務官倫理 藍世聰反問：部長不挺總統嗎？

陳建仁副總統（左）6日出席107年全國戶政日頒獎表揚典禮，頒贈績優戶政機關獎牌給獲獎的台北市政府代表北市民政局長藍世聰（右）。（鄭任南攝）

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民進黨籍的台北市民政局長藍世聰遭市長參選人姚文智質疑，政務官的基本倫理有爭議，藍世聰9日指出，政務官就是要為政策辯護、為市長背書，難道內閣部會首長不挺總統、行政院長？

姚文智今早接受廣播專訪，談到藍世聰選擇挺柯文哲而不是他，姚說，藍在議會答詢說自己「輔選」台北市長柯文哲，就不只是黨規範的問題，就連一個政務官的基本倫理也有點爭議，「過去藍也是『鐵桿綠』，在柯市府團隊工作久了，就有些變化。」

藍世聰表示，他是民進黨員，所以希望民進黨在行使黨紀時要很清楚，黨紀只能約束黨意，不能約束民意，所以當黨意、民意有落差時，要清楚行使黨紀不能獲得民意支持，如果不能獲民意支持，對黨是傷害。

面對輔選市長柯文哲惹議，是否不惜被開鍘也會輔選到底？藍世聰說，支持柯文哲是因為柯是做事的人，所以盡所能幫柯，他認為，對的事情就要全力以赴，他會在支持柯文哲上全力以赴。

至於會不會覺得民進黨中央無情，藍世聰也坦言，不會啦，因為整個黨的的運作要面對不同意見、想法，他曾擔任民進黨副祕書長，要管理一個黨很不容易，在很多事情上的拿捏是很重要的，當一個決策做下去以後，可能衍生更多問題。

姚文智質疑身為政務官不該公開說要挺誰，藍世聰說，身為政務官就是要為政策辯護、為市長背書，怎麼會當政務官不去挺市長？他反問，難道內閣部會首長不挺總統、行政院長嗎？這很奇怪。

藍世聰表示，柯文哲是很認真做事的人，他在旁邊看得很清楚，對於這樣認真的人應該要支持。

是否擔心被開鍘後回不到民進黨，藍世聰說，他希望黨中央在行使黨紀，應該要去想想對黨有多大的傷害，尤其是一個終身黨員。

(中時 )

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