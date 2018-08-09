《全台最速報》偷開姊車吃宵夜！少年無照載友失控釀2死

2018年08月09日 12:02 中時電子報 綜合報導

◎偷開姊車吃宵夜！少年無照載友失控釀2死

17歲胡姓少年偷開姊姊的轎車，深夜載朋友到東海大學附近吃宵夜，車內5人均未成年，行經大肚山西屯區西屯路三段173-25號附近，往公墓方向下坡路段，疑因高速失控，人車衝撞邊坡後摔落一旁樹欉；後座林姓、邱姓兩名乘客彈飛車外，救護車到場已無心跳，目前分別送往榮總及澄清醫院急救中。駕駛及另2名乘客送醫院意識清楚。

◎獵豆眼光精準！天價咖啡有隱藏版

日前在全球咖啡豆評比最具指標性B.O.P（Best Of Panama）最佳巴拿馬比賽競拍會台灣業者以每磅803美元的價格重寫全球咖啡豆競拍紀錄，不但購進天價咖啡，檯面上競逐，檯面下業者早已私下購入一批「隱藏版」；也有業者購入今年因減產缺席「前」冠軍豆；業者獵豆眼光精準，也讓本地消費者可望以更平易的價格喝到「隱藏」的冠軍。

◎「全台獨嘉‧神鬼傳奇」布袋火燈夜巡全庄總動員

已登錄為嘉義縣定無形文化資產的「火燈夜巡」8日晚間在嘉義縣布袋建德宮熱鬧登場，除依慣例由民眾手持「番仔油燈」，跟隨神明鑾轎遶行村庄，大陣仗驅鬼外，嘉縣文化觀光局9日晚間還安排3場3D光雕秀，把光影將投射在建德宮廟前立面上，讓傳統民俗活動多了些科幻色彩。

◎闖關失敗！假模具進口藏毒 台中查獲市值上億百公斤毒

走私販毒集團自大陸將Ｋ他命夾藏在「油壓頂升缸」機器設備內，以貨櫃自台中港闖關入台，被關務署台中關人員查驗發現，查緝人員循線跟監埋伏，在桃園的倉庫逮捕在台接應領貨的吳姓男子與林姓女子，查扣128包總重256公斤多的含Ｋ他命毒品，9日依違反毒品危害防制條例將兩人起訴。

(中時電子報)