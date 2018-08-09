林佳龍勤跑625里 盼江啟臣勿凡事只想選舉

2018年08月09日 13:04 中時 陳世宗

立法委員江啟臣等人9日在立法院召開記者會一事。台中市政府新聞局長卓冠廷回應說，市府於各里里長及公所共同主辦超過400場「地方領袖座談會」；市長林佳龍深入基層，民眾直接向市長提出對市政的看法和需求，民眾對市府推動包含花博的大台中建設，以及如何改善未來生活，讓台中更宜居等議題都非常感興趣。

卓冠廷指出，會中不分藍綠議員都有參加及發言，市府盼藉此讓市政推動更加順利，有部分主辦的區公所及里長進行政策宣導並發放市政宣導品，盼江委員勿滿腦子都是選舉，刻意栽贓扭曲。市府日前在后里區部分里舉辦市政宣導活動，現場有民眾自發性攜帶「林市長我們支持你」標語及以啦啦隊的方式列隊歡迎！

卓冠廷表示，此活動由各里里長及公所共同主辦，有民眾自發於活動現場裝設標語或列隊歡迎，林市長雖感謝民眾熱情參與活動；但其實並不樂見特別用此方式來呈現，後來已溝通希望未來盡量減少或避免類似這樣的歡迎方式。

有關江委員指台中市政府利用花博說明會發放紀念品！卓冠廷澄清說，市府為宣傳市政及花博並與市民互動，於去年開始陸續由區公所與里長合作，於各里舉辦超過400場座談會，內容除宣傳花博及地方建設；並藉由市長與民眾的雙向互動，傾聽當地基層民意作為施政參考；區公所為讓民眾了解自身權益，會在現場進行政策宣導，並發放市政宣導品與宣導物。

針對有議員指林市長於花博說明會談市政建設，名不符實一事。卓冠廷表示，議員所指的活動為「地方領袖座談會」，由民眾直接向林市長提出對市政的看法和需求，並由林市長向民眾說明市政建設；，林市長於座談會中介紹台中花博，邀請民眾共襄盛舉，並無不妥。

卓冠廷指出，地方領袖座談不分藍綠議員都可到現場參加，議員到場也都有發言，不論前市府、或現任市府皆編列相關預算，今年預算由民政局「區里行政－區政監督及里鄰組織－業務費－一般事務費」項下支應，預估辦理400至500場。過去地方領袖座談直接由地方執行，市長林佳龍為加強與民眾溝通，親自到每個里傾聽民意；每個公所、每個地區情形不同，市府尊重各區公所跟里長主辦的方式。

卓冠廷強調，座談會中，民眾對於市府推動大台中的建設，以及如何改善未來生活，讓台中更宜居等議題都非常感興趣，也直接向市長提出看法和需求，互動十分踴躍；市府希藉此讓市政推動更加順利與選舉無關，會中不分藍綠議員都有參加及發言。期盼民代勿為選舉，刻意扭曲市府舉辦座談會傾聽民意的美意。

(中時 )