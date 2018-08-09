比全聯更爭議！26年前可怕廣告急下架 最後的小女孩到底是...

2018年08月09日 12:06 中時電子報 林毅

第二幕卻突然出現一個小女孩，且從頭到尾頭都沒抬過，讓人覺得相當恐怖 (圖／影片截圖)

廣告最後一幕末位小朋友又再度變回男孩 (圖／影片截圖)

近日全聯中元節廣告因影射陳文成命案引發軒然大波，全聯隨即將廣告片段下架，可說是近幾年來爭議最大的廣告。不過在26年前，香港也曾出現一隻極具爭議性的廣告，不久後就因輿論緊急下架。這段不到40秒的廣告，在當時引起極大討論，就連20多年後的今天也不時會有人提到，還傳到日本登上靈異節目。

1992年，九廣鐵路推出一支廣告，幾名小孩在森林裡扮著火車玩遊戲，意思就是九鐵會努力把大家對火車的美好印象，由童年推展至永遠。但廣告影片色調太過陰暗，加上配樂給人一種毛骨悚然的感覺，開頭就讓人很沉重。

離奇的事發生了，從影片開頭中拍攝腳的畫面來看，可以看出這列「小朋友火車」中，最後一個應該是男孩子，人數為6個人。但在第二幕中，理應是末位的男孩子，身後卻又出現了一個小女孩，可怕的是這個小女孩只有在這幕出現，且從頭到尾都沒有抬頭過，完全看不到臉，整列「火車」也變成7人，到了最後一幕末位的小朋友又變回了男孩子。

廣告一播出隨即引發恐慌，不少人認為是靈異現象，第二幕中那個從沒抬起頭的小女孩是女鬼，且陸續傳出片中小朋友出意外過世，工作人員也病死，鬧得沸沸揚揚，起初九鐵打算冷處理，完全沒有做出解釋，但隨著風暴越演越烈，才緊急停播並下架影片。

事後九鐵澄清是剪接出了問題，在拍攝廣告的時候，不同畫面拍了很多次，把比較好的剪接在一起，導演也沒注意到小孩子排序問題，並公布其他片段證明，且事後有把拍攝影片的小朋友全部找回來，大家也都平平安安，駁斥網路謠言。

(中時電子報)