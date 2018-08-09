總統盼支持歐盟和台灣洽簽「雙邊投資協定」

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蔡英文總統今上午接見「歐洲議會」議員、「泛歐自由黨派聯盟」主席范巴倫夫婦暨公子，總統期盼支持歐盟和台灣洽簽「雙邊投資協定」（BIA），提升雙方的經貿夥伴關係。

總統致詞時指出，過去這兩年來，政府積極推動「5加2產業創新」，促進轉型升級，包括「綠能科技」、「物聯網」等產業的發展，都為台灣跟歐盟的產業合作提供了新的機會。

總統指出，歐盟一直是臺灣最大外資來源，她期盼范巴倫主席支持歐盟和台灣洽簽「雙邊投資協定」，提升雙方的經貿夥伴關係。

談及台荷關係，總統表示，近年來兩國互動更加密切，除了成功建立固定的對話機制，也希望未來能跟荷蘭擴大互訪跟交流，並儘早完成《臺荷關務互助協定》洽簽及《臺荷青年度假打工協議》等重要合作來共創雙贏。要達成這些目標，也需要范巴倫主席的一臂之力。

總統感謝范巴倫主席多年來對台灣的大力支持，也提及，上個月她剛跟「國際自由聯盟」(LI)的米洛維斯主席見面，而范巴倫主席不論在「國際自由聯盟」主席任內，或現今擔任「國際自由聯盟」榮譽主席，都非常關心台灣的國際參與，也促成更多國際友人支持台灣。

總統期待范巴倫主席在國際場域持續為台灣發聲。她說，范巴倫主席對台灣的友好情誼，是深化台荷及台歐關係的重要助力，「未來我們繼續攜手並進，促進更多的合作交流。」

(中時 )

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