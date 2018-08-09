NBA》興奮詹皇加盟湖人 柯瑞：勇士才是最強

2018年08月09日 12:28 中時電子報 黃及人

「小皇帝」詹姆斯過往都待東區球隊，每個球季最多只跟勇士交手2場例行賽，如今隨著詹皇跳槽湖人，不僅來到西區，還跟勇士同屬太平洋組，代表詹皇每季例行賽至少要碰上勇士4次，不過柯瑞已經等不及要跟湖人交手了！

「詹姆斯將率領年輕球員成為全新的湖人，這很有趣，也將替灣區與洛杉磯帶來新的風貌，」柯瑞說，「回顧我第1年打NBA，每當湖人來到甲骨文球館(勇士主場)，都會收到球迷熱情歡呼，有了詹姆斯的湖人必定更受歡迎。」

「毫無疑問地，詹姆斯的加盟，絕對會替湖人球迷帶來很大的改變，」相當興奮每季例行賽都可跟詹姆斯交手4次的柯瑞說，「但我希望灣區與勇士球迷可以在那些比賽當中控制住場面，畢竟現在我們才是聯盟最強的球隊！」

提到考辛斯加盟勇士組成實力堅強的「五星戰隊」，柯瑞強調這一切充滿驚奇，連他自己也沒想到考辛斯願意加盟，「這真的很有意思，在自由球員市場開放過後，竟然沒有球隊考慮招募考辛斯，然後他突然宣布加入了我們。」

「我們將有全新風貌，等到考辛斯完全康復，他會相當驚人，也替我們帶來幫助，我們很明顯少了一些爭冠動力，必須要找不同的關注點，因為我們試圖做些重複的事情(指3連霸)，所以考辛斯的加入，絕對是令人興奮的。」

(中時電子報)