NBA》興奮詹皇加盟湖人 柯瑞：勇士才是最強

柯瑞相當興奮日後每季例行賽都能夠跟詹姆斯交手4次。(美聯社)

友善列印
中時電子報

「小皇帝」詹姆斯過往都待東區球隊，每個球季最多只跟勇士交手2場例行賽，如今隨著詹皇跳槽湖人，不僅來到西區，還跟勇士同屬太平洋組，代表詹皇每季例行賽至少要碰上勇士4次，不過柯瑞已經等不及要跟湖人交手了！

「詹姆斯將率領年輕球員成為全新的湖人，這很有趣，也將替灣區與洛杉磯帶來新的風貌，」柯瑞說，「回顧我第1年打NBA，每當湖人來到甲骨文球館(勇士主場)，都會收到球迷熱情歡呼，有了詹姆斯的湖人必定更受歡迎。」

「毫無疑問地，詹姆斯的加盟，絕對會替湖人球迷帶來很大的改變，」相當興奮每季例行賽都可跟詹姆斯交手4次的柯瑞說，「但我希望灣區與勇士球迷可以在那些比賽當中控制住場面，畢竟現在我們才是聯盟最強的球隊！」

提到考辛斯加盟勇士組成實力堅強的「五星戰隊」，柯瑞強調這一切充滿驚奇，連他自己也沒想到考辛斯願意加盟，「這真的很有意思，在自由球員市場開放過後，竟然沒有球隊考慮招募考辛斯，然後他突然宣布加入了我們。」

「我們將有全新風貌，等到考辛斯完全康復，他會相當驚人，也替我們帶來幫助，我們很明顯少了一些爭冠動力，必須要找不同的關注點，因為我們試圖做些重複的事情(指3連霸)，所以考辛斯的加入，絕對是令人興奮的。」

(中時電子報)

MLB》大谷翔平專屬出場樂 只有這… NBA》金錢遊戲？多名新秀怒批NCA…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。