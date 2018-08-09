科技部年輕學者養成計畫 第二梯再補助19件

2018年08月09日 12:34 旺報 李侑珊

科技部自106年9月起規劃推動「年輕學者養成計畫」，包括「愛因斯坦培植計畫」及「哥倫布計畫」兩類。今年7月下旬再通過「愛因斯坦培植計畫」第二梯次共19件計畫，其中以「尚未任職」於國內大專校院身分申請者共計11位，將給予8個月國內教職覓職期，期能持續改善我國科研人才結構斷層。

科技部表示，「愛因斯坦培植計畫」是為鼓勵及延攬32歲以下各領域優秀年輕學者，以大膽嘗試、勇於創新的精神，投入學術研究，開創科研發展新局面。

今年4月初，科技部部長陳良基為號召年輕優秀的科研人才回台任教，特別親自率隊，與國內各大學代表赴美國舊金山、洛杉磯、紐約及波士頓舉辦4場次海外攬才記者會及說明會，成效亦在第二梯次計畫申請顯現。

科技部表示，第二梯次受理申請之52件申請案中，任職於海外機構者共14位(占27%)，包括美加、瑞士、日本等地，其中亦有7位獲計畫通過，較第一梯次318件申請案中，任職於海外機構者計17位(占5%)明顯提高，顯示今年4月科技部大規模出國攬才效益已逐步發酵。

第二梯次通過之19件計畫，涵蓋自然、工程、生命科學、人文等領域，包括研究高精準度重力波量測技術；開發智慧型影像導引顯微手術機器人系統；探討未來能取代高汙染、高分子塑膠材料之綠色材料，以因應減少使用一次性吸管之國際趨勢；以陰、陽離子探究自閉症小鼠腦部電流變化；以實驗經濟學方式探究如何設計制度，導引群眾自願選擇節能省電之智能電表等。

根據科技部統計，近年來我國40歲以下計畫主持人比例，由97年約4000人逐年降至不足3000人，呈現國內科研人才結構斷層及老化現象。

對此，科技部表示，今年2月第一梯次通過之67件計畫中，原有16件計畫主持人係以「尚未任職」於國內大專校院身分申請，截至8月已有13位獲國內大專校院聘任，獲聘率達81%，顯示本計畫對於鼓勵國內大專校院增添年輕學者新血已有相當效果。

(旺報 )