小熊維尼推特刪文遭質疑 外交部：請不要懷疑決策

2018年08月09日 12:38 中時 陳建瑜

外交部日前在推特上諷刺中國大陸禁止「小熊維尼」，引發外媒CNN認為此「嘲諷」北京，但昨外交部稱因「媒體解讀錯誤」而刪文，卻引發外界質疑。外交部發言人李憲章今表示，CNN以「嘲笑」用詞就是「錯誤解讀」原意。但媒體質疑為何外交部還要刪文時，李說，外界要尊重外交部選擇處理方式，「請不要懷疑，但可以質疑」。

小熊維尼推特文昨下架爭議持續延燒，媒體詢問，外交部長吳釗燮對此是否全程知情？李憲章僅說，推特發文是外交部有個小編小組負責，設在國傳司，部裡相關單位都有分支機構，「但他不太清楚一般推特上掛之前的作業流程」。

對於推文流程，李說，「這還需要後續理解」，但基本上充分尊重小編面對議題選擇。

不過，媒體質疑是否代表小編可以自行決定？李澄清，不是小編自己擅自作主，小編是國傳司下面的單位，國傳司下有司長、副司長，層層上去的流程還是有的，大家不要簡化小編想做什麼都可。

媒體質疑，外交部指稱「媒體錯誤解讀」的說法，李憲章解釋，CNN用「嘲笑」這個字就是「錯誤解讀」原來推文立意，外交部不想讓這訊息再衍生下去，才下架。

不過，當媒體追問是否因此向CNN要求更正或表達立場？李卻說，「不會」，針對一個被誤解的問題，外交部有不同的處理方式，「你們要尊重我們外交部對這問題的選擇，請不要懷疑，可以質疑沒有問題」。

李憲章說，媒體在訊息的取捨解讀上有自己的想法，這是自由報導的一環，外交部會妥善溝通，但也尊重媒體這方面的題材選擇，只是為了避免困擾，外交部主動來處理。

李憲章強調，下架主因是因為外面有一些不當解讀，才做處理，如果外面解讀沒有特別，是中性正面的，表示這文宣是有效的，達到傳播的訊息，當然沒有後續下架的問題，這是有因有果的問題。

(中時 )