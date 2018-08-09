防治登革熱賴揆分享台南經驗供雙北參考

2018年08月09日 12:36 中時 張理國

全國登革熱本土病例昨已累計12例，包含新北市9例、台北市2例、高雄市1例，且有持續擴大跡象。賴揆上午在院會指示，登革熱是社區傳染病，防治根本之道為整頓清理環境、澈底清除孳生源，請衛福部及環保署持續協助地方政府加強相關防治工作，以有效防堵，避免疫情擴大。

賴揆也提及過去台南經驗，藉由資通訊科技，建置疫情地理資訊系統，進行熱點分析等作法，可精準有效進行防疫作業，可提供雙北參考。

賴揆說，目前時序進入8月，氣候持續高溫，且近期各地午後易有短暫雷陣雨，容易孳生病媒蚊，各部會及各地方政府絕對不能掉以輕心。近年來衛福部、環保署、國家蚊媒傳染病防治研究中心及南部地方政府在登革熱防治上已累積不少經驗，衛福部及環保署應將過去南部地區的防疫動員模式、防治技能、病媒蚊監控預警模式等經驗傳達給相關縣市政府，並協助落實環境管理及孳生源清除工作，加強民眾衛教宣導。

賴揆並呼籲民眾，如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史，以利醫師及早診斷與通報，配合政府防疫單位即時採取防治措施，請過去較少發生本土登革熱疫情的北部地區居民多加配合，醫護人員也要提高警覺，共同防治登革熱疫情。

在防疫工作上，賴揆要求相關縣市政府善用民間力量、應用科技資源，提升防治成效。過去台南市也曾經發生嚴重疫情，後來藉由資通訊科技，建置疫情地理資訊系統，進行熱點分析、繪製化學防治、病媒蚊孳生源範圍，來達到強化疫情監測、預警；也結合大數據分析，擬定相關防治策略，同時透過「資料開放平台」，促成民間開發數項登革熱防治應用系統，讓民眾可運用手機APP搜尋哪裡有抗原快速診斷試劑的診所，並即時通報髒亂點，協助政府精準有效進行防疫作業。這部分也提供予新北市、台北市政府參考。

(中時 )