體驗民瘼 首爾市長住40℃天台屋一個月

2018年08月09日 12:49 旺報 林永富

7月1日展開第3個首爾市長任期的朴元淳，為制定居住政策，履行競選承諾，從7月22日跟妻子入住低下層人士居住的天台屋，體驗1個月的普通百姓生活，卻恰逢首爾百年一遇熱浪。

朴元淳在發展較滯後的「山坡貧民區」三陽洞以200萬韓圜（約合新台幣5.44萬元）月租，7月22日與妻子搬進一個單層獨立屋上的天台屋。屋子面積共30平方公尺（約9坪），有2間房和洗手間，沒有廚房。三陽洞的月租住宅一般要繳保證金，每月再付30萬韓圜至50萬韓圜租金；朴元淳毋須付保證金，因此租金較高。

即使深夜時分，天台屋溫度仍高達37℃，屋內沒冷氣，初時僅得2台風扇。總統文在寅上月底贈送一把風扇。朴元淳在Twitter寫道﹕「淋浴後還是大汗淋漓。這程度暑熱根本是災難。在災難面前首當其衝的，通常是社會弱者。」

他連日在氣溫逼近40℃的天台屋生活，表示切身體會到首爾社會貧富懸殊的問題。首爾江南富裕但江北則較貧窮，他表示將根據體察情況，提出如何令首爾均衡發展的具體規畫。

南韓今年約7月中旬雨季結束，全國幾乎天天異常酷熱。首爾更於8月1日出現39.6℃該市111年來最高溫的官方紀錄，同日該市江北區更達41.8℃。首爾市近期有3人死於溫熱疾患。朴的天台屋附近8日發現一中年獨居男子在寓所暴斃，未知死因。

(旺報 )