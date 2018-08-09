台北》要高嘉瑜退黨 姚文智：發言人的立場就是我的立場

2018年08月09日 12:41 中時電子報 邱文秀 、中時 郭建伸 、 郭吉銓 、中時

民進黨台北市長參選人姚文智民調持續墊底，黨內「友柯派」轉向尋求其他支持。對此，姚陣營發言人洪立齊今(7)日在政論節目指出，直接點名北市府顧問周榆修、市議員高嘉瑜應該主動退黨。外界質疑洪可能自作主張，但姚文智今日接受專訪，「當然代表競選總部，沒有必要質疑」，強調以洪的發言為主。對於高嘉瑜稱相信姚會「英雄救美」，姚則回應，「我不敢說我是英雄」。

姚陣營發言人洪立齊在政論節目，點名台北市府顧問周榆修、市議員高嘉瑜「應退黨」，宅神朱學恒在臉書上po出一段高嘉瑜直播影片，不斷聲援高嘉瑜說，妳怎麼會被一個小人物欺，高嘉瑜則尷尬的笑著回說，「這不是姚文智本意，我相信姚文智一定會挺身來英雄救美」。

民進黨副秘書長徐佳青昨說，9月1日起民進黨將全國盤點，從北到南，所有違反黨紀的人都會被處分，外界認為可能是要救姚的選情。姚受訪時說，這跟他的支持度沒關係，表示到時提名全國標準一致，不侷限在台北，「這是所有參政同志都知道」。

姚文智今接受廣播節目《蘭萱時間》專訪，談及近來綠營內的「友柯現象」，姚文智直接點名台北市民政局長藍世聰，表示藍的工作如果是為了市府跟人民服務，大家都無可厚非，但藍在北市議會答詢卻說他的工作是在輔選，「不是只有民進黨的規範需要面對，政務官的基本倫理也有點爭議」。

至於原本民進黨籍里長邱碧珠，因為力挺台北市長柯文哲，遭到民進黨決定不予提名。姚說，民進黨不提名邱，當然是黨部做了非常久的溝通、協調跟評估，本來沒有被放大，但最近因為議題而出現，但就他看來邱的行為其實「都一樣」。

主持人蘭萱說，有民調指出，綠營認同者支持柯文哲來到46%，但支持姚文智僅41％，出現了「死亡交叉」，顯示綠營內部已有鬆動。姚文智說，民進黨支持者因為社會氛圍會轉向不回答，但當然有一部分還停留在柯文哲；一方面柯是現任市長，再者確實過去民進黨曾毫無保留支持柯，有些可能就變成他的朋友。

談及最近公開行程少，姚說，近來只要出現就變成回應政治口水，好幾次行程講政策，但很難變成大家關注的焦點；很多民調都是假的，根本為特定陣營宣傳的文宣品，很多議題丟出來都是空穴來風。

蘭萱也問，柯文哲備詢時說有意外才會去選總統，但意外應該是指落選台北市長，比如姚或丁守中當選台北市長，柯就會去選總統；但若姚選得差，對於他本人或民進黨都會是個挫敗，這恐成為姚的壓力。

姚則鐵口直斷說，這是柯文哲的話術，「一定會選總統」，不要以為柯還是政治素人，強調跟年底會不會當選台北市長無關。

(中時電子報)