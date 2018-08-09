機師工會釀罷工 小機師投書：不願見到親痛仇快哪一天

2018年08月09日 12:58 中時電子報 戴安瑋

桃園市機師職業工會於日前取得罷工權時，揚言8月下旬前若華航、長榮資方未釋出善意，未與工會達成協商，會宣布罷工日期。一名反對罷工的機師今投書表示，他只是一名小飛行員，希望能夠安居樂業，不想、不希望、也不容許、更不願見到親者痛，仇者快（罷工）的那一天。

該名機師從事過救生員、機械操作員，月薪僅2萬多元，直到存夠錢才出國學飛，也僥倖通過考驗成為機師，非常珍惜這份工作。他現最大願望是把飛機飛安全，不要遲到早退，不要喝酒被抓到，把身體搞好，再來就是好好照顧家人以及每個月照著班表上下班。

他在投書中說，公司除沒幫我們買房子，其他食衣住行都包了。最近幾次飛行，機長問有沒有加入工會？有沒有投票？為什麼還不去投票？有人遊說不成，惱羞成怒。也有人，一見面就直接說我們都投票了，你這樣很不合群。這難道不算霸凌？「我只想盡本分上班奉養一家老小，到底哪裡不應該了？」

二年前的罷工（華航空服員罷工），許多乘客沒有飛機搭，無法入住飯店，公司賠錢，但能賠得了孩子期待嗎? 這只是成千上萬的乘客其中一例，你（機師）的權益爭取到了，那無辜旅客的權益呢？

以下是該名機師投書《中時電子報》內容：

我是一名小飛行員，對我來說，現在的一切，是用了很多年的時間和努力爭取而來，得來並不容易！

在投票結果出爐的今天，八成多的投票率，其中又有九成多的贊成票⋯⋯其實我一點也不意外， 因為飛行員也是一般人，也是凡夫俗子，與一般受薪階級的心態並沒有任何不同，有人出頭要跟公司爭取任何福利也好，權益也罷，有誰會拒絕呢？再加上這些年工會開出的條件連連得到公司的讓步，更讓飛行員覺得形勢一片大好，不爭白不爭；不多要白不要，何樂而不為呢？又有誰會推開似乎得來容易的加薪加福利呢？更何況這次工會的許多訴求，基本上就是為了討好某些特定飛行員的族群，以增加支持的人數⋯⋯對一般沒有太多社會經驗，出了校門沒幾年就進了航空公司、平日工作環境又極為單純封閉的”天之驕子”們而言⋯⋯我又不用真正做些什麼，不過就是出門投個票就可以等著公司讓步⋯⋯何樂而不為呢？

我現在的工作跟我以前曾經做過的那些工作幾乎是不能相提並論的；我不是說現在有多麼完美，但是這早已經是我以前的同事、同學、親戚、朋友所羨慕的夢想工作了⋯⋯，比方，我以前曾做過救生員的工作，月薪24000元，一早上班洗池子（十幾個），洗廁所，刷地板，加消毒水（強酸強鹼），修馬達，幫忙外場擦置物櫃⋯對，就是24000元。後來，應主管機關要求，泳池需要水質管理師，於是我自費一萬左右，拿了證照，公司加3000塊，一個月27000元。

後來，在工廠當機器操作員，每天在昏暗油膩噪音環境下做重複的動作，暗無天日，就是暗無天日。當大夜班，每天熬夜，半工半讀的賺著一個月26000元⋯就如同廣大的勞工朋友一樣，每天兢兢業業的上班賺錢，養家餬口⋯直到那年我存夠借足了學飛的錢， 孤注一擲的出國學飛⋯又僥倖的通過層層考驗，也成了别人眼中的幸運兒⋯

而現在的工作，只要把飛機飛安全，不要遲到早退，不要喝酒被抓到，把身體搞好，再來就是好好照顧家人以及每個月照著班表上班下班⋯，公司除了沒幫我們買房子，其他食衣住行都包了。小巴到府接送，制服免費做免費洗，飛機上除酒精飲料之外，吃到飽喝到飽。超飛（加班費以分鐘計），一分鐘都不會少，不像外頭的公司加班補休，搞責任制，卻不見得領的到加班費，要請個年休假都不容易，還要看老闆臉色⋯

我不是要說現在的公司完美無瑕，更不是上來討筆戰，只是表達一下心聲：

每天罵公司的人，是不是也該想想自己一路以來的所做所為？

是不是可以完完全全的接受公評？

自己的言行舉止難道都沒有可以檢討改進的空間嗎？

沒有公司的培育僱用，讓你得以累積經驗，你有什麼出走的本錢？

所有的錯都是別人的錯？

全世界全公司都對不起你？

扣上勞工權益的大帽子，讓很多人不敢出聲，

扣上勞工權益的大帽子，很多似是而非的議題就都合理了嗎？

而我們到底要爭取些什麼？

又是什麼樣的人在拋議題？帶風向？

又用的是什麼樣的手段？

又有什麼樣的居心？

大多數的飛行員和現今台灣社會的每一個沈默大眾都一樣，有時候明知議題不合常理，不可行，卻不見得會挺身而出，講出心中的話，因為會擔心同儕壓力！因為會怕被貼標籤！因為有些工會代表在飛行時會一直追問，甚至因此而不給坐在右座(指副機師)操作飛機的機會⋯

我再聲明一下：

我只是來上班的，

我只是希望能夠安居樂業，如此而已⋯⋯

如果是犧牲旅客利益來達成自己的利益，合理嗎？不見得外國的月亮比較圓⋯

在台灣，一般社會大眾、小康之家，要出國旅遊，卻也不見得很容易⋯

在二年前的罷工中，我的朋友的同事，籌劃多時，

求爺爺，告奶奶，好不容易排了假，先生也請了假，孩子們也滿心歡喜，飯店訂了，行程的套票買了，開開心心到了機場，飛機卻不飛了⋯好，公司有錢，賠償，但賠得了孩子的期盼嗎？這只是成千上萬的乘客其中一例⋯

你的權益爭取到了，那無辜旅客的權益呢？

很多朋友不解地問我，你們真的覺得公司那麼差，為什麼不換公司，良禽擇木不是嗎？

這些成員是何居心？

最近有幾次飛行，左座的機長會問有沒有加入工會？有沒有去投票？為什麼還不去投票？有人遊說不成，惱羞成怒。也有人，一見面就直接說我們都投票了，你這樣很不合群⋯⋯請問我盡本分上班奉養一家老小，到底哪裡不應該了？

這難道不算霸凌？

還是因為非我族類，其心必異？

今天我可以給家人好的生活環境，陪伴孩子成長，讓父母妻兒安心生活，難道薪水是你們給我的嗎？

眼見有些當初一起進公司的前後期學長學弟，被操弄、被洗腦、被污染⋯⋯早已忘了當年進公司跌跌撞撞，一心只想著完訓，保住這個飯碗的初衷，我感到非常遺憾⋯

而我自己，從事這個我非常珍惜、喜愛的工作，只想著做好自己的工作⋯

不想

不希望

也不容許

更不願見到⋯⋯

覆巢之下 焉有完卵？最後有了親者痛，仇者快的那一天⋯

(中時電子報)