台灣首例！香檳酒保存不善變質 檢起訴酒商

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楊姓酒商因資金週轉困難，於是將經營的酒坊及酒坊內的高價香檳酒、紅、白酒頂讓給呂姓債權人，卻因呂某將其開具支票提兌，認為影響其信用，於是片面解除頂讓契約，更換門鎖，並關閉電源，導致店內的jacquesson rose 2008等頂級香檳酒變質，影響經濟價值，台北地檢署偵查後，將楊姓酒商依毀損罪提起公訴。

這是台灣首件標的物沒有「損壞到不堪使用」，因影響經濟價值被依毀損罪起訴的案例。

檢方調查，楊姓酒商在台北市信義路3段的酒坊保存包括jacquesson rose 2008在內的高級酒品700餘瓶。楊某因資金週轉問題，向本是酒坊客人的呂姓男子借錢，不過，楊還款卻常拖延，後來雙方約定，楊某將酒坊頂讓給呂抵讓部分債務。

楊、呂二人完成頂讓合約並將酒坊重新裝潢之際，2016年9月楊的還款時間又再拖延，呂於是將楊開具的支票向銀行提示，讓楊非常不滿，片面表示解除合約，將酒坊門鎖更換，同時關閉電源，造成酒坊內的數百瓶香檳等高價酒因高溫發生質變，雖然「酒沒有壞」但影響市場價值。

檢方尋求3位「香檳騎士」進行鑑定，確認jacquesson rose 2008等酒因溫度變化影響價值，檢方於是依毀損罪將楊起訴。

(中時 )

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