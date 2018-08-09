毒駕碾童發燒 南市查獲市價超過200萬毒品案

安非他命市價上揚，陳嫌將1公斤多的毒品放進保險箱鎖住，以防被偷走。（城炳璋攝）

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安非他命市價上揚，陳嫌將1公斤多的毒品放進保險箱鎖住，以防被偷走。（城炳璋攝）

台南市近日剛發生毒駕碾死4歲女童案件，引起社會輿論撻伐，台南市刑大啟動安居專案，偵4隊9日宣布破獲1.57公斤安非他命毒品案，市價高達200多萬，逮獲25歲陳姓藥頭，他將毒品當成寶物，全鎖進保險箱內，已防被人偷走。

陳嫌家住安南區，跑到北區開元路租屋販毒，藥腳遍布永康、北區等地，警方8日晚間6時許持搜索票循線上門，發現他房內罕見有個放現金珠寶用的保險箱，打開一看，裡面全是毒品，包括安非它命26包計1公斤57.9公克（1057、9公克）、大麻3包30公克。

警方近來緝毒風聲鶴唳，安非他命市價大漲，1公克要價2000元，以陳嫌擁有的1公斤多安非他命計算，價值高達200多萬，警方猜測他買保險箱是防範毒品被藥腳偷走。

陳嫌對保險箱內的毒品則推說不知情，辯稱是朋友寄放，自己不知箱內竟放置毒品。

台南市近日因為郭姓男子毒駕碾死4歲女童案件，引起社會矚目，警方緝毒行動更加嚴厲，耳聞陳嫌販毒，也曾在汽車停靠路邊時，被查獲毒品。陳嫌落網雖否認販毒，警方在搜查行動前已掌握6名藥腳，9日一一傳喚到案指認陳嫌，並將陳嫌依照毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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(中時 )

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