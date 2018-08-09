當警察後盾！新店太平宮捐裝備

2018年08月09日 13:25 中時 葉書宏

新北市新店區「太平宮」本著取之於社會用之於社會的精神，今（9日）上午10時許舉辦捐贈儀式，捐贈警用裝備清槍桶及爆閃肩燈給新店警分局。（葉書宏翻攝）

新北市新店區「太平宮」本著取之於社會用之於社會的精神，今（9日）上午10時許舉辦捐贈儀式，捐贈警用裝備清槍桶及爆閃肩燈給新店警分局。（葉書宏翻攝）

新北市新店區「太平宮」本著取之於社會用之於社會的精神，今（9日）上午10時許舉辦捐贈儀式，捐贈警用裝備清槍桶及爆閃肩燈給新店警分局。（葉書宏翻攝）

新北市新店區「太平宮」本著取之於社會用之於社會的精神，今（9日）上午10時許舉辦捐贈儀式，捐贈警用裝備清槍桶及爆閃肩燈給新店警分局，共捐贈清槍桶8個及爆閃肩燈583個。

新店警分局表示，共有16個外勤單位有清槍桶需求，除太平宮捐贈的8個外，已自行購買10個，將全部發放給外勤單位使用，員警人數多的江陵及碧潭所將發放2個。基層員警工作繁重，於退勤時，均已疲憊不堪，因此清槍、還槍安全更顯格外重要，清槍桶能保障警察同仁安全，讓員警在退勤清槍時，多了一分安心與安全的保障。

另外，「太平宮」捐贈的583個爆閃肩燈給將全部發給外勤員警使用。護警新利器「爆閃肩燈」，員警執行巡邏、路檢、交整時均可夾掛在肩帶、腰帶或胸前，其光線就像巡邏發出的紅藍閃爍光，駕駛人或騎士從遠方就能清楚看見執勤中的員警，因此更能有效保護執勤員警的安全。

(中時 )