2018年08月09日 13:26 中時電子報 陳舒秦

中國大陸官方媒體「人民日報」撰文表示,蘋果公司(Apple)利用中國的廉價勞工與強勁供應鏈賺了不少錢,如果蘋果想繼續賺錢,就需要與中國人民分享發展紅利,因為這可能「引發民族主義情緒」,成為「中國人民的洩憤目標」,甚至淪為美中貿易戰的籌碼。

文章題為「Strong sales of US brands including Apple give China bargaining chips in trade row提到蘋果於中國市場擁有傲人成績的品牌,即使在貿易摩擦不斷升級下,蘋果在中國成績依然驕人,這是因為受惠於中國的廉價勞動力和強大供應鏈,刺激蘋果創下成為首家市值逾萬億美元的壯舉。強調「中國大陸迄今仍為蘋果最重要的海外市場,中國人或許會視其為憤怒和民族主義情緒的目標。」「中美雖然發生貿易衝突,但中國不想對蘋果關上大門,但若美企想在中國賺錢,就需要與中國人民分享其發展紅利。」

其中蘋果靠本身的科技創新及智慧手機iPhone加持,股價近日創下歷史新高,另其市值破1兆美元(約30兆台幣)。

(中時電子報)