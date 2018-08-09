花蓮縣府推出首屆公費留學生學成歸國暨新書發表會

2018年08月09日 13:59 中時 范振和

花蓮縣長傅崐萁頒獎表揚公費留美學生田羅穎堂（右）。（范振和攝）

花蓮縣首屆公費留美學生紀妤岫還在美國擔任學校營隊大使，其母林玉玲代表接受縣長傅崐萁表揚。（范振和攝）

花蓮縣政府9日上午辦理公費留美「留學希望第一屆學成歸國暨新書發表會」，將10位高中生在美國校園學習經驗，集結成新書《好多好多第一次》，縣長傅崐萁期待未來有更多學子出國留學培養世界觀，回饋鄉里。

傅崐萁由縣政府教育處長劉美珍陪同，見證孩子們的成長。傅崐萁表示，花蓮孩子的素質不比城市孩子差，尤其在好山好水的環境及無汙染的氛圍下，更能培育純真、優秀的孩子。

他也憶及多年前與好友羅國俊的一番對話，認為偏鄉孩子的學習機會不是沒有，只是比別人少，是不是可以突破藩籬，彌補偏鄉學習資源的不足？兩人談到從歷史探究國家進步的歷程，發現日本是亞洲第一個向西方學習的國家，因而稱霸亞洲。

「只怕培養不出孩子，不怕培養更多的孩子！」傅崐萁說，令人欣慰的是，孩子們返國後，變得更有自信了，他也祝福今年第二屆公費留美各9位的高中生、國中生，順利展開學習之旅，未來出國留學，將以首屆公費留學生當模範，甚至往國小發展，深信縣府會做得更加完善，以期提升花蓮整體教育水平。

《好多好多第一次》新書記錄學生學習經驗與生活點滴，傅崐萁說，這也是他的第一次，與學生們一起成長，期勉孩子們都能前往全世界最先進的國家學習，放大格局仍保有純真。

公費留美學生田羅穎堂、阮泳玲、李祐嘉、張與、黃婉婷、葉博文、歐子筠、鄭景文、謝秉霖等人分別發表學習心得，另一位紀妤岫獲邀擔任美國學校營隊大使，活動尚未結束，由母親林玉玲代表感謝縣府籌備留美計畫的用心。其中，田羅穎堂甚至已通過美國赫斯頓學院申請及獎助金補助，即將赴美就讀航空學系，繼續追逐留美夢想。

(中時 )