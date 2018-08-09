只有三天！全聯完整版影片曝光「她是誰？」再掀爭議

2018年08月09日 14:09 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

2018 全聯中元影片 初衷說明(取自YouTube)

全聯重上中元節完整版影片，特別註明檔案將於三日後移除。(擷取自YouTube)

全聯中元節廣告因遭外界指影射陳文成命案被下架，不過全聯強調，這支廣告的主題是感恩及感念，如今又重新上傳完整版影片至YouTube，限時觀看三天後就會下架。值得注意的是，完整版影片中除了原本的「知識青年」外，多了一名說日語的年輕媽媽以及外省眷村杯杯，又引發熱議他們到底是誰？

有網友在臉書推測，說日語的年輕媽媽可能是白色恐怖其他受害者林江邁或丁窈窕；外省老杯杯則可能是曾擔任過總統府資政的作家柏揚，或是戒嚴時期自由派的台大教授殷海光。

全聯中元節完整版影片，多了一名說日語的年輕媽媽。(圖/擷取自YouTube)

全聯中元節完整版影片，又引起網友討論說日語的年輕媽媽是誰？(圖/擷取自YouTube)

全聯重上中元節完整版影片，網友好奇影片中的外省眷村老伯又是誰？(圖/擷取自YouTube)

全聯中元節廣告引發爭議後澄清，影片與陳文成無關，不過仍自行下架，如今再度上傳三支完整版廣告並註明「三日後移除」，引發外界質疑，是否自導自演「先炒熱話題再下架」的戲碼？

有網友回應「連上個超市都不能擺脫政治嗎？」、「中元鬼門關出來的都算國民黨殺的好不好？」、「今原本要上全聯購物，決定不去了，討好蔡英文政府操弄社會對立的企業令人唾棄」、「廣跟告…騙術？有時是搞幻術吧！」；也有人說「這是個操作精準的廣告手法，行銷手段一流！成功吸引版面價值無限！」。

(中時電子報)