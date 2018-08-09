雅加達巨港亞運 愛爾達跨媒體合作全通路轉播

2018年08月09日 14:19 工商 林淑惠

2018雅加達巨港亞運來了！四年一度的體壇盛會，愛爾達電視將協同多家媒體提供逾600小時的中文轉播服務，愛爾達表示，今年將協同無線+有線+MOD+網路電視等多家媒體提供逾600小時的中文轉播服務，是近年最完整的跨界媒體合作。

中華隊今年共585人參賽也是歷年最多人參賽的一次。中華隊在上屆仁川亞運表現亮眼，共拿下10金18銀23銅，本屆不但要挑戰金牌數紀錄，轉播時數也一樣挑戰歷史新高。

本屆亞運的聯合轉播可說是近年來最完整的一次跨界媒體合作，無線電視、有線電視、MOD，再加上ELTA OTT、Hami Video、LiTV、LINE TODAY等網路電視都會轉播，愛爾達強調，今年的轉播將呈現全通路「遍地開花」，讓台灣民眾到處都看得到，達到全民看亞運的目標。

這次轉播亞運的媒體包括無線電視(公視)、有線電視(緯來、東森)、MOD(愛爾達)、OTT新媒體(Hami Video、ELTA OTT、LiTV、LINE TODAY)等。

雅加達-巨港亞運，中華隊將會有585名選手參賽，參加41種正式及2種示範運動(電競與輕艇水球)，參賽項目及人數，都是歷屆代表團之最。

上屆仁川亞運中華隊拿下10面金牌、18面銀牌、23面銅牌，本屆亞運，體育署也訂出目標，希望突破上屆10金，其中包括田徑、羽球、空手道、舉重、射箭、射擊、網球與滑輪溜冰等運動種類，都是重點奪金項目，舉重女將郭婞淳、羽球世界球后戴資穎皆被視為奪金的熱門人選。

愛爾達表示，由於本屆亞運在印尼雅加達-巨港舉行，和台灣時差只晚一小時，轉播時段十分容易掌握，希望延續剛剛落幕的世足賽高收視旋風。

(工商 )