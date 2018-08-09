美國務卿要求8個月交出7成核彈頭 北韓拒絶

2018年08月09日 14:16 中時 王嘉源

南韓國際廣播電台9日引據美國新聞網站Vox報導稱，美國向北韓提出無核化時間表，要求平壤在6至8個月內將60％到70％的核彈頭運往第三國，但北韓拒絶接受美方要求。

報導稱，美國國務卿蓬佩奧在最近兩個月期間，多次向北韓勞動黨副委員長金永哲提出上述無核化時間表，但金永哲拒絶接受。報導指出，作為其代價，除將北韓從支恐國家名單中刪除之外，尚不清楚美國還提出了哪些建議。

此前，美國國家安全顧問波頓在接受《福斯新聞》（Fox News）採訪時表示，在1年內實現無核化是北韓領導人金正恩4月27日在板門店作出的承諾。蓬佩奧近期在接受媒體採訪時，也強調了金正恩的無核化意志。

報導指出，北韓並未公開其擁有多少核武器，因此即便同意美國的時間表，也很難驗證北韓是否是將60％到70％的核彈頭運往第三國。現協商階段，蓬佩奧的主要目標是北韓正式公開其擁有的核武器數量。

另據南韓《朝鮮日報》中文網，美國國務院則表明了在北韓無核化之前，對終戰宣言及韓朝經濟合作持否定態度，同時反覆強調將維持對朝制裁。美國國務院發言人辦公室相關人士7日接受美國之音（VOA）採訪時說：「在朝核不再成為（威脅）因素之前，將原封不動地保持制裁。美國及同盟國南韓與日本，正在專注於密切協調一致的應對方法。」

《華盛頓郵報》4日報導說，南韓希望建設經北韓連接到歐洲的大陸鐵路，但美國的對朝制裁阻礙了這一項目。VOA就此向國務院詢問相關立場時，得到了上述答覆。南韓民主黨議員宋永吉在華郵的報導中說：「美國管制得很嚴厲，（連接韓朝鐵路）有很大壓力。」此前，美國國務院事實上也對重啟開城工業園區和金剛山旅遊一事表明了反對立場。

美國國務院還針對陸韓的「朝核六方會談」首席代表近期在北京會晤，商討終戰宣言一事進行評論，明確表達了「無核化優先於終戰宣言」的立場。美國國務院發言人辦公室相關人士表示：「美國正在專注於構建北韓完成無核化時，以替代停戰協定為目的的和平機制，目前的焦點是無核化。」

而就大陸作為當事國參與結束韓戰的政治性終戰宣言一事詢問美國政府立場時，美國國務院相關負責人表示，「對於假定的情況不予以回答，這要問南韓政府」，沒有正面回答。

6日，南韓外交部韓半島和平交涉本部部長李度勛訪問北京，與大陸外交部副部長兼韓半島特別代表孔鉉佑進行了會面。有報導稱，在會面時，雙方就終戰宣言的進行情況進行了討論，並且孔鉉佑最近訪問了北韓，也向李度勛傳達了對朝方討論的內容。

白宮國家安全顧問波頓接受福斯新聞採訪時說：「國務卿蓬佩奧已經做好了會晤北南韓務委員長金正恩的訪朝準備。川普總統在給金正恩的親筆信中，也傳達了這一立場。而北韓並未採取無核化的必要措施。」

美國國務院發言人諾爾特就蓬佩奧訪朝一事說：「目前，沒有任何行程，也不會發表行程，無法預測會發生什麼事情。」保留了可能性。

(中時 )