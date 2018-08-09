丁守中不忘初心 29年前第一筆政治捐款支票仍珍藏

2018年08月09日 14:14 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長丁守中上午公布政治獻金帳戶及線上捐款系統，他也在記者會中展示一張泛黃的一萬元支票。丁守中說，這張支票是一位小市民鄭先生在29年前捐給他，也是他人生中收到的第一筆政治捐款。所以他始終沒有去提領，而是留在身邊，提醒自己莫忘初心。

丁守中說，他在1989年第一次競選立法委員，那時他34歲，是台大政治系副教授，也擔任幾家媒體社論主筆，由於經常寫專欄社論批評時政，因此沒有獲得國民黨提名，他選擇自行參選，面對狀況比現在還困難。

偶然際遇下，丁守中說，他獲得一位開水電行的鄭耀輝大哥慨然簽了一張支票，捐獻新台幣一萬塊錢，也是他人生收到第一筆政治捐款，而鄭先生只對他說，「丁教授，我們小市民的心願，很單純，只是希望乾淨的政治，安定的社會，繁榮的經濟，安居樂業的生活」！

丁守中表示，鄭先生的話，他29年來始終銘記在心！也不斷為這個目標努力！因為在當年都是三、五百、一、二千現金小額捐款情況下，這一張一萬元的支票實在是個大數字。但他也從未把支票拿去提領，而是選擇始終珍藏。

丁守中也表示，他當年在國民黨沒有提名情況下，花不到四百萬元就選上立法委員，比較起當年中南部立委動輒上億的選舉花費，算是奇蹟。如今國民黨處處受到打壓，黨部借錢發員工薪水，跟他當年第一次參選立法委員時一樣困難，但是他相信，只要有民眾的支持，一定可以克服難關，創造奇蹟！

丁守中在記者會中也喊出「台北．未來．在手中」的口號，宣告捐款系統正式上線。未來除了傳統的劃撥匯款方式，也可以透過手機進入丁守中LINE帳號，甚或進入網站(https://donate.spgateway.com/TingShouChung/Vote_for_Ting)，就能簡單地完成捐款。

(中時電子報)