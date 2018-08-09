等不到英雄救美 高嘉瑜怒嗆姚文智辭立委參選

2018年08月09日 14:17 中時電子報 陳弘美 /整理報導、中時 張立勳 /整理報導、中時

民進黨台北市侯選人姚文智辦公室發言人洪立齊在政論節目，點名台北市府顧問周榆修、市議員高嘉瑜「應退黨」。高嘉瑜則認為這不是姚文智本意，相信姚會英雄救美。沒想到，姚文智今日接受專訪表示，發言人的意思就是他的意思，讓高嘉瑜的英雄救美的美夢就此成空，讓高怒嗆若姚文智想救選情，應辭去立委職務，徹底展現參選決心。網友對於高嘉瑜回應大讚真女漢子！

姚文智今接受專訪表示，日前姚辦發言人洪立齊的發言「當然代表競選總部，沒有必要質疑」，強調以洪的發言為主。對於高嘉瑜稱相信姚會「英雄救美」，姚則回應，「我不敢說我是英雄」。

而在等不到姚文智的英雄救美下，高嘉瑜也在臉書開戰，表示自己每天都在基層努力，為民進黨爭取更多市民朋友的認同，如果姚文智認為她努力不夠，她會反省。但話鋒一轉舉出過往如果帶職參選遭遇選情不順，候選人為了讓支持者感受到破釜沉舟的決心時，往往會辭去現職帶動整體士氣，讓勝選氣勢上揚。因此她建議姚文智如果真要參選台北市長，應考慮宣布辭去立委職務，徹底展現參選決心。

她表示，科員做得好就該升科長，優秀的科長也應該升處長，讓有能力的人往上爬，擴大服務範圍，造福更多人，這本來就是對的，所以因為中央、地方民代或首長任期不一致所造成的帶職參選，其實是一件很正常的事，這是任期銜接設計的問題，不是參選人的問題。

高嘉瑜說，但從往例來看，如果帶職參選卻遭遇選情不順，候選人為了讓支持者感受到破釜沉舟的決心時，辭去現職，往往可以成為選舉發展的強心針，更可激勵支持者，帶動整體士氣，讓勝選氣勢上揚。因此她建議姚文智可以在登記北市長參選時，考慮宣布辭去立委職務，徹底展現參選決心，對選情一定有明顯的幫助。

對於高嘉瑜的發言，批踢踢網友表示「開戰啦」、「給你臉不要臉，當老娘吃素的」、「嘉瑜的反撲，姚文智應該傻眼了吧」、「男人不能被女人瞧不起，姚文智你就辭了吧」、「他現在辭職就少領三個月了啊」、「真女漢子」！

(中時電子報)