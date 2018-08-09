高階白領納責任制？學者：不可只看薪資總額

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針對美國商會提案將具管理職位的高階白領勞工納入責任制，排除勞基法規定的工時與例假日的限制，今勞動部召開會議討論。會議上意見多元，然而多數人都一致認為即使高薪仍要顧及健康，就算將高薪族納入責任制，仍須另訂工時與例假規範，以免過勞。另外有學者認為不能端憑薪水多寡決定，還需看工時的自主性、不可預測性與安全性，全面探討。

勞基法第84條之1規定某些特殊行業可不適用勞基法規定的工時與例假限制，也就是俗稱的責任制，今會議上邀請勞資團體、專家學者、經濟部、國發會、科技部、美國商會等相關人員，討論高薪白領、新創公司核心人員、專業人員是否納入責任制。

勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，因為目前只是討論階段，意見相當多元，對於「高薪」的定義尚無定案，有人認為應以絕對數字規範，有人認為每個公司規模不同，應以業別分別給予不同規定。勞團憂慮若通過法案，恐有企業濫用例外法條，因此必須擬定出明確的衡量標準，若標準太低可能影響到許多勞工。

黃維琛說雖然目前沒有具體共識，但幾乎所有人一致認同即使將這三類勞工納入責任制，仍須另訂工時與例假規範，避免過勞。他舉例日本針對年薪超過295萬元台幣的勞工不適用該國勞基法，但也有另外訂定工時規範。

台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆認為，納入責任制不可端看薪資多寡，還需評估其工時自主性、工時不可預測性、長工時不會影響健康等因素，否則許多人都是低底薪、高獎金，若以總薪水來訂標準並不公平。

而關於新創公司核心人員納入責任制的問題，黃維琛表示目前的意見不一致，辛炳隆則不認同納入，他說「不該以降低勞動條件鼓勵新創」，有人以新創產業人手少而主張將其納入責任制，他直言「很多中小企業人手都少，企業剛萌芽的時候你就教他不用守法，未來後果可想而知」。

(中時 )

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