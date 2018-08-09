去跟你老闆說！賴揆喊爭取加薪 6成勞工忍3年才敢開口

2018年08月09日 14:25 中時電子報 林郁庭

行政院院長賴清德日前表示，勞工平均薪資都該有4萬8000元，沒達到的應該跟老闆據理力爭「你這給的薪水太低了」等言論引起熱議。到底有多少上班族敢真的開口？人力銀行調查發現，約6成上班族敢主動要求加薪，但忍耐40個月才敢提；1成4受訪者會提離職爭取加薪，但成功比例不到一半。

1111人力銀行今天公布「上班族薪資成長調查」，調查近3成6受訪上班族薪水呈現停滯，整體受訪者的薪資平均凍漲3.47年。透過交叉分析觀察，任職於「營建不動產業」的上班族最久沒調薪，「凍薪」時間達3.56年；反觀「工商業服務業」從業者最令人稱羨，平均1.7年就「薪動」。

賴清德日前指出，上班族可以向雇主反映薪水太低，但根據調查顯示，約有6成的上班族敢主動要求加薪，平均會忍耐3.3年（40個月）才開口。同時，受訪的上班族也表示，若要求調薪被拒，大多會採取「騎驢找馬或打算跳槽」（55.31%）、「與主管協商加薪標準」（28.92%）及「吞下隱忍或找機會再提」（22.21%）。同時，也有1成4受訪者坦言會以離職為手段要求加薪，但成功被慰留並加薪的比例，其實不到一半。

1111人力銀行副總經理何啟聖分析，根據「2017年度中小企業白皮書」發布資料顯示，4成2的企業沒有定期調薪制度，說明國內傳統齊頭式的固定調薪制度已逐漸式微，取而代之的是更靈活的績效考核與獎金制度。他說，就職場規則而言，上班族在同一職務至少兩年以上，資歷才是相對完整。受訪者平均忍耐3.3年才開口，顯示上班族對於公司所賦予的職掌責任都足以勝任，也有具體的貢獻，若老闆還是視而不見，員工就會勇於開口要求加薪，不委屈自己。

(中時電子報)