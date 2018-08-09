台南》馬英九傳承高思博home stay 原來仿效蔣經國上山下鄉

家豐牧場夫人鄭雅文送上包子、粽子給高思博，象徵包中。（鄭雅文攝）

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馬英九過去在家豐牧場借住時的房間，枕頭上還留有馬的簽名。（鄭雅文攝）

前總統馬英九來到新營替國民黨台南市長參選人高思博輔選，特地帶著高思博拜訪11年前曾經home stay的柳營家豐牧場與老友敘舊。會中馬英九更提到其實home stay模式是仿效前總統蔣經國。

農家主人梁家豐、鄭雅文夫婦，熱烈歡迎馬英九再度光臨，馬英九，特別讚賞梁家豐夫婦，30年前從台北內湖搬來柳營養牛，更表示之前住宿，看到梁家豐女兒小6時的書法字，心想一個養牛子弟怎麼能寫出這樣的書法字，體會到中國傳統耕讀之家，感受到梁家夫婦對子女栽培的用心。

馬英九特別澄清，借住是home stay，不是long stay，他說從2007年，就開始走訪民間借宿，他說第一次總統大選時他的民間友人有95家、第二次105家，期間認識豬農、菜農、雞農等透過這些友人，得到很多寶貴的民間發想和資訊，要傳承給高思博。

他更提到，其實home stay模式，是學自前總統蔣經國，他說大家都知道蔣經國上山下鄉，與民間11位友人有深刻往來，早年他從美國回來擔任蔣經國英文秘書，蔣因身體健康因素不再上山下鄉，但曾接觸過蔣經國11位友人。馬說，知道秘訣後發展出home stay，現友人人數比蔣多一點，也持續在成長。

高思博則說，之前請益馬總統，向馬借秘密武器，這次就認識了家豐牧場夫婦。他說從這home stay模型，能有意義獲取資訊，並可把獲得資訊記錄起來。梁家豐夫婦並送上包子、粽子給高思博象徵包中。

(中時 )

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