《前男友不是人》最終回 楊丞琳、藍正龍激吻互擁

2018年08月09日 14:37 中時 林淑娟

楊丞琳陪伴心情低落的藍正龍。（八大）

黎親愛與戴海安的結局令戲迷期待。（八大）

台視、八大《前男友不是人》將在本周五(10日)播出精采完結篇，戲裡楊丞琳和前男友藍正龍在分手多年，歷經眾多波折後，能否再續前緣復合，備受觀眾期待。最終回裡，兩人有場擁吻橋段，楊丞琳表示，因為藍正龍是非常有經驗的演員，所以和他拍吻戲非常放心！她說：「兩個有拍吻戲經驗的人，一起拍吻戲的好處就是速戰速決！雙方都不需要過多的掙扎、害羞，就可以很乾脆順利的把戲拍好，呈現出來的感覺也會很浪漫。」

楊丞琳說：「其實我和Blue那場戲，光看文字就覺得很難演！」劇中她擔心情緒低落的前男友藍正龍，所以特地去陪伴，他們先是開心一起打電動，接著在藍正龍卸下心防、崩潰大哭後，兩人激情擁吻，情緒轉折大，十分考驗演技。楊丞琳對於當時兩人沒有經過彩排，就在短時間內變換不同心境，一次OK拍完，印象深刻。

此外，在拍攝《前男友不是人》期間，貼心的楊丞琳注意到導演鄧安寧的隨身手機包破損，就一直默默放在心上，當她拍完這部戲最後一個鏡頭時，特地準備一個精緻的手機包作為禮物，送給鄧導，讓對方在驚喜之餘，立刻開心掛在身上，直說：「我以後都會想到，這是一個好朋友送的！」隨後還在楊丞琳頭上輕輕吻一下，感性透露：「她像我女兒一樣」，現場氣氛溫馨，愛開玩笑的楊丞琳則打趣說：「還好頭不臭！」把鄧安寧逗得樂開懷。

《前男友不是人》於週五晚間十點在台視頻道、週六晚間八點在八大戲劇台播出。

(中時 )