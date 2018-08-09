鬼月誘婚 雲朗觀光祭「佛系優惠」

.雲朗觀光推出「佛系開運講座」，引領「佛系新人」製作鮮花捧花。（圖／雲朗觀光）

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.雲朗觀光推出開運講座推廣「佛系小桌數」婚宴方案，讓新人為婚宴邀請函封蠟。（圖／雲朗觀光）
民俗月到來雲朗觀光推出一系列開運講座，可參加塔羅占卜指點戀愛運勢。（圖／雲朗觀光）

你想「婚」了嗎？你是「佛系一族」嗎？雲朗觀光集團針對「佛系新人」推出了一系列的婚宴優惠與講座活動，起桌價幾乎是其它月份的「黃道吉日」6折，為「佛系新人」減少經濟壓力。

「佛系」在日本，指的是「無欲無求」、「隨遇而安」、「沒有也無不強求」的戀愛觀。這形容詞傳到了台灣、香港與大陸則變成了一種「怎樣都可以、怎樣都無所謂、看淡一切」的生活態度與價值觀。簡言之，就是「不追求、不計較、不在乎、不汲汲營營」的心境。

雲朗觀光集團觀察到，雖然現今社會環境物質豐沛，但面對壓力生活，愈來愈多年輕人轉而尋求看淡、偏安的精神價值。而在終身大事上，許多新人婚禮宴客上也追求「佛系」思維，只想宴請最重要的親友到場，不用強求桌數、也不需要繁複的傳統迎娶等，故開席桌數有著越來越少的趨勢，「小桌數婚宴」漸成主流。為貼近市場需求提供更貼心服務，雲朗觀光集團於頤品大飯店新莊、新店、桃園與翰品酒店新莊四館，推出「佛系小桌數婚宴專案」讓新人免湊桌、簡單愛，不用強求要多少桌以上才能開席。

台今俗稱「鬼月」、近年被商機團體稱為「民俗月」的農曆七月將屆，雲朗觀光旗下上述幾家飯店更針對自主性高、不計較黃道吉日的準新人，祭出加碼優惠，以「每桌1萬800元+10%、最低10桌起，便能輕鬆成家」的專案內容優惠「佛系新人」。同時凡10桌到14桌，可享新婚禮二選一，包括I-PRIMO婚戒或凡登西服訂製與「紙品的美好」喜帖100份。凡15桌到20桌，可享新婚禮二選一，包括「西敏英國手工婚紗」包套或I-PRIMO婚戒、凡登西服訂製與「紙品的美好」喜帖100份，本著以「佛系」的精神為新人規劃終身大事，讓想結婚的年輕客群輕鬆成家。

除此，雲朗觀光推出以佛系為概念的開運系列講座，分別於8月、9月、10月間辦理草山金工銀戒DIY課程、鮮花捧花製作、火漆蠟幸運卡片手作課、塔羅老師占卜解析、西服開運穿搭座談以及鑽石完美求婚準備術，讓「佛系新人」在籌備喜宴之餘，還能透過講座的多樣內容得到幸福感的延伸，傳遞生活美好的精神。

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