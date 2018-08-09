台北》貓咪漫畫回來了！ 《Togi’ s Diary》悄悄上線

2018年08月09日 14:45 中時 郭建伸

民進黨台北市長參選人姚文智日前因為Togi漫畫引發關注，現在貓咪漫畫將由另外一個粉專《Togi’ s Diary》發布。（翻攝畫面）

民進黨台北市長參選人姚文智因為抱貓姿勢引發貓奴批評，日前推出漫畫「Togi週記」要教訓鍵盤酸民，但因為昨天粉絲頁關閉重整，Togi週記也隨之刪除。不過就在姚的粉絲頁關閉之際，《Togi’ s Diary》粉絲頁悄悄上線，po文則強調是三隻Togi的獨立粉專，並寫下三隻Togi的互相對話，相當逗趣。

《Togi’ s Diary》約於昨天上午上線，除了留有8月5日首篇「Yao爸的Togi週記 」外，還有三隻Togi的鬥嘴對話。一世講到，「有好多人關心我們~有了粉專可以讓更多關心我們的人來一起玩呀」，三世則說，「讓大家感受一下我的魅力⋯嘿嘿⋯之後愛講甚麼就講甚麼」，二世則反嗆，「唉…你能不能長點記性呀？」似乎是暗喻之前教訓鍵盤酸民所引發的風波。

姚文智上午受訪時說，過去臉書就是辦公室助理經營，感覺比較土法煉鋼，暫時關閉臉書粉專是為了要內部盤整，未來將會有不一樣的風格；據了解，由於姚團隊因臉書重整，未來將不會再有漫畫，《Togi’ s Diary》為漫畫作者設立。

(中時 )