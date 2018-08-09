沉淪毒海20年 毒蟲張口爛牙求警放生他

毒品通緝犯羅男騎車鑽進死巷，遭警方甕中捉鱉，揪出通緝犯身分。（王文吉翻攝）

友善列印
中時
羅男因毒品案遭通緝後，騎著父親的機車四處躲藏。（王文吉翻攝）
羅男被逮後，竟使出苦肉計，張開滿口爛牙，哀求警方放他一馬。（王文吉翻攝）
羅男沉迷毒品長達24年，身形瘦弱、黑眼圈明顯，加上牙齒掉光，導致雙頰凹陷，一副「藥仔面」。（王文吉翻攝）

毒齡20年牙齒掉光光！因毒品案遭通緝的羅姓男子，不想入監服刑，四處東躲西藏，日前他騎車在台中東勢街上閒晃，一看到警車便催油門躲進巷子裡。警方驅車上前盤查，揪出通緝身分，羅男自知難逃牢獄之災，竟張開滿口爛牙，使出苦肉計，哀求警方放他一馬。

東勢分局東勢派出所警員洪蘭恩及黃勝揚4日行暑期青春專案及安居專案勤務，下午3時許行經勢林街與東環街口，發現身穿白色上衣的機車騎士，突然催油門往巷弄內鑽去，警方立即驅車上前盤查，果然查出該名騎士因毒品案，於今年6月底遭台中地檢署發布通緝。

羅男落網後，自知將面臨1年2個月的徒刑，當場使出苦肉計，向警方哭訴他牙齒掉光，在獄中難以進食，導致身材瘦弱，擔心在獄中遭受欺侮，哀求員警網開一面，但警方不為所動，最後仍依毒品防制條例通緝移送歸案。

警方調查，43歲羅男目前無業，與年逾七旬的父母同住，他19歲時染上毒癮，自此不斷進出監獄勒戒，沉迷毒品長達24年，不僅因此毀了半生，還賠上健康。處理員警表示，羅男身形瘦弱，黑眼圈明顯，加上牙齒掉光、雙頰凹陷，一副「藥仔面」，講話還有點「漏風」。

警方表示，安非他命經口吸食後，化學物質會腐蝕牙齒，加上有抑制食慾的作用，長期下來營養不良，導致牙齒鬆動、脫落，嚴重者甚至全口無牙，而K他命則會造成膀胱萎縮、頻尿，嚴重者必須進行膀胱重建或終身穿尿布。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

警察也是孩子的爸爸 學童大喊「… 新店警將強力抓改裝機車排氣管 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。