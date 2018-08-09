沉淪毒海20年 毒蟲張口爛牙求警放生他

2018年08月09日 14:53 中時 王文吉

羅男因毒品案遭通緝後，騎著父親的機車四處躲藏。（王文吉翻攝）

羅男被逮後，竟使出苦肉計，張開滿口爛牙，哀求警方放他一馬。（王文吉翻攝）

羅男沉迷毒品長達24年，身形瘦弱、黑眼圈明顯，加上牙齒掉光，導致雙頰凹陷，一副「藥仔面」。（王文吉翻攝）

毒齡20年牙齒掉光光！因毒品案遭通緝的羅姓男子，不想入監服刑，四處東躲西藏，日前他騎車在台中東勢街上閒晃，一看到警車便催油門躲進巷子裡。警方驅車上前盤查，揪出通緝身分，羅男自知難逃牢獄之災，竟張開滿口爛牙，使出苦肉計，哀求警方放他一馬。

東勢分局東勢派出所警員洪蘭恩及黃勝揚4日行暑期青春專案及安居專案勤務，下午3時許行經勢林街與東環街口，發現身穿白色上衣的機車騎士，突然催油門往巷弄內鑽去，警方立即驅車上前盤查，果然查出該名騎士因毒品案，於今年6月底遭台中地檢署發布通緝。

羅男落網後，自知將面臨1年2個月的徒刑，當場使出苦肉計，向警方哭訴他牙齒掉光，在獄中難以進食，導致身材瘦弱，擔心在獄中遭受欺侮，哀求員警網開一面，但警方不為所動，最後仍依毒品防制條例通緝移送歸案。

警方調查，43歲羅男目前無業，與年逾七旬的父母同住，他19歲時染上毒癮，自此不斷進出監獄勒戒，沉迷毒品長達24年，不僅因此毀了半生，還賠上健康。處理員警表示，羅男身形瘦弱，黑眼圈明顯，加上牙齒掉光、雙頰凹陷，一副「藥仔面」，講話還有點「漏風」。

警方表示，安非他命經口吸食後，化學物質會腐蝕牙齒，加上有抑制食慾的作用，長期下來營養不良，導致牙齒鬆動、脫落，嚴重者甚至全口無牙，而K他命則會造成膀胱萎縮、頻尿，嚴重者必須進行膀胱重建或終身穿尿布。

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(中時 )