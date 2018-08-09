吃再多也免煩惱!消耗多餘膩感的秘密法寶

2018年08月09日 14:49 中時電子報 綜合報導

擁有好身材是許多女生一生都想達成的事項，但是想要持之以恆的維持良好的飲食與運動習慣，可說是非常不簡單，尤其一到周末，許多約會聚餐找上門，很難照著平常的習慣這樣吃。這時就會需要準備一些減少膩感吸收或者加速代謝的輔助食品，來幫助自己達到事半功倍的效果。

(圖片來源：M2美兔 提供)

日前便有業者推出雙劑型的輔助代謝食品－M2美兔油切酵素，採用每一份獨立包裝的形式，免去攜帶瓶瓶罐罐的麻煩，其中分別有油切膠囊跟油切錠，透過兩段式來幫助促進代謝，減少吃進去過多的油膩感與負擔。

這款M2油切酵素裡面，添加了從日本發跡迅速竄紅的「超級酵素」，針對容易澱粉過量攝取的亞洲人，達到加速代謝碳水化合物的輔助效果，而超級酵素便是從1公斤桑葉中萃取出來，幫助減緩澱粉吸收的關鍵成份，也難怪成為在日本備受矚目的關鍵成份。

(圖片來源：M2美兔 提供)

另外其中的膠囊劑型裡面有添加被稱為超級水果的沙棘果油，「沙棘果」能承受零下40度的嚴寒以及50度的高溫，就算是終年幾乎不降雨的地方也能結果實，有著非常強韌的生命力，因此活性成分非常多，蘊藏著200種營養素，也被稱為「奇蹟果實」，對新陳代謝也有非常大的幫助，而油切錠裡面也有黑生薑黑生蒜等黑色超級食物，讓代謝維持在最佳狀態。

藝人於節目分享利用油切酵素來幫助代謝維持最佳狀態。

近期也不少明星分享她們平時吃喝也免驚的法寶，日前就有女星在節目上分享她維持代謝的方法，而這款M2美兔油切酵素，在大餐前來一包減少膩感囤積，即使偶爾放縱開心吃也不怕罪惡上身，體態維持自然輕鬆又簡單！

(中時電子報)