樂齡千歲團打鼓秀活力　立委辦敬老活動推長照宣導

20多位樂齡長者組成太極鼓舞蹈團，擔綱開場演出《小蘋果》舞蹈及鼓藝。（王文吉攝）

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立委洪慈庸舉辦「花慶后里」健康講座，宣導認識中央的長照2.0政策。（王文吉攝）
洪慈庸舉辦長照2.0宣導，地方民眾踴躍出席。（王文吉攝）

台灣人口結構逐漸高齡化，健康醫療與長期照顧需求也跟著提升。為了讓地方居民更了解政府推動長照福利措施，立委洪慈庸9日舉辦「花慶后里」健康講座及長照福利宣導活動，並邀集各相關單位提供義剪、按摩舒壓；藉此活動，地方企業也特別捐贈后里福康關懷協會太極鼓，希望為長輩打氣，也帶動社區健康風氣。

「花慶后里」健康講座及長照福利宣導活動於台中后里福康關懷據點舉行，20多位、超過60歲的社區長者組成的太極鼓舞蹈團開場演出，展現樂齡活力，新技髮型、太極堂、微笑唸歌團也到場共襄盛舉；立委洪慈庸、后里區代區長張大春、福康關懷協會理事長鄭麗美、友達光電經理馮彥博、中和里長陳明裕等均到場參與。

「長照政策要落實，讓長輩看的到也用的到！」洪慈庸強調，中央長照政策年預算近200億元，但有很多長輩還是不清楚有那些福利和資源，透過「花慶后里」健康講座的方式，讓長輩更認識中央的長照2.0政策及市府針對長者的健康服務據點、弱勢家庭或獨居老人健康照護服務等配套措施，加強推廣台中各式的福利資源。

福康關懷協會理事長鄭麗美希望藉活動鼓勵長輩多外出參與社會活動，也帶給大家正確的知識及需要的協助，也特別感謝友達光電捐贈太極鼓，讓福康的「老寶貝」們除了樂活跳舞，也有更多打擊樂器可以使用。

活動內容除了講座，也提供銀髮族阿公、阿嬤義剪服務、按摩舒壓、用藥諮詢等，並邀請微笑唸歌團，規劃阿公阿嬤最喜歡的說唱歌曲，希望活動除了講座、共餐，更提升社區間的關懷互動，敬老講座活動也會陸續在潭子、大雅、神岡等地進行。

(中時 )

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