誰說高雄景氣差？ 頂級牙醫診所斥資近億開幕

2018年08月09日 15:07 中時 柯宗緯

頂級牙醫診所砸近億元大舉投資南高雄，8日正式開幕。（柯宗緯攝）

頂級牙醫診所犒賞父親辛勞，免費提供爸爸們牙齒健檢。（柯宗緯攝）

近來，外界認為高雄景氣跌到谷底，但有人砸重金大舉投資！高雄市育康信合美牙醫診所斥資近億台幣，打造頂級牙醫診所8日開幕，並引進高醫班底牙醫，提供醫學中心級醫療服務，昨適逢父親節，院方免費替10對父子進行牙科治療，犒賞一下爸爸辛勞。

信合美醫療集團發言人許恭嚴提到，近幾年高雄醫療環境出現「重北輕南」情況，南高雄幾乎無大型牙科診所進駐，其他行業也紛紛出現倒閉潮，許多老牌商店紛傳財務危機。

許恭嚴認為，南高雄已經很久沒業者投資服務業了，但信合美卻逆向操作，斥資將近億元購買房產、診所設備並聘請專業醫師群，就是對高雄仍抱有信心，並想改善南北資源不平等情況。

信合美牙醫診所何坤炎院長表示，近年許多年輕夫婦因為高房價、低所得等經濟困境而不打算生小孩，導致台灣少子化情況越趨嚴重，為感謝這些勇於生育、提高台灣未來勞動力的新手爸爸，所以藉著父親節推出一系列口腔及牙周3D健檢活動，犒賞新手爸爸。

許恭嚴表示，育康信合美決心打造醫學中心級的五星牙醫診所，因此特別邀請4名專業醫師駐診，包括前高雄醫學大學附設醫院牙科部主任何坤炎及前高醫牙科部第一門診主任吳逸民，相信以他們的豐富資歷可帶給南高雄民眾最優質的醫療服務。

他強調，每個地方的居民都應該享有最頂級的醫療服務，因此信合美才會不畏投資環境艱困，在南高雄成立新診所，並與其他分院水準同步，並且希望育康信合美的強力進駐可以為南高雄的環境帶來一股活水，帶動地方發展。他並呼籲，牙齒疾病不只影響美觀，更與身體健康息息相關，提醒大家要更加重視口腔保健。

(中時 )