《時來運轉》運彩報報 - 加拿大大師賽群雄逐鹿

西班牙球王納達爾在羅傑斯盃比賽。（Mark Blinch/加拿大媒體-美聯社）

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中時電子報

加拿大大師賽（Canada Masters）又被稱為羅傑斯盃（Rogers Cup），是每年在加拿大舉辦的網球賽事。為ATP積分1000分的大師賽、WTA積分900分的公開賽，歷史頗為悠久，於1881年開始舉辦，場地為硬地球場。跟一般賽事比較不同的是，加拿大大師賽單數年份的男子賽事於蒙特婁舉辦、女子賽事於多倫多舉辦，雙數年則反之，故今年男子賽事在多倫多舉行、女子於蒙特婁展開。

當今世界前10的男子好手當中除了費爸(Roger Federer)以外，其餘的9名頂尖好手從球王納達爾(Rafael Nadal)到目前排名第10的N.喬柯維奇(Novak Djokovic)都有參賽，過去5年分別由5位不同的選手拿到加拿大大師賽的冠軍，眾多高手匯聚的情況下，上屆冠軍A.祖維列夫(Alexander Zverev)雖然上周才在華盛頓稱王狀態火熱，但要衛冕也非易事！加拿大大師賽4屆冠軍N.喬柯維奇在不久前以溫網冠軍的成績向世界宣告強勢回歸，3屆冠軍納達爾先前因傷3度錯過雙數年的加拿大大師賽，暌違多年再度重返多倫多，兩位球王絕對是擋在A.祖維列夫與冠軍之間最大的對手！

女子組方面，小威(Serena Williams)日前宣布因個人因素退出比賽，少了這位3屆冠軍，相信眾多女將可是大大的鬆了一口氣！女子冠軍近年來風水輪流轉的態勢與男子組雷同，已經6年沒有選手重複奪冠了，球員表現方面除了上述小威之外，這幾年屬哈麗普(Simona Halep)拿下一次冠軍以及一次亞軍最為亮眼，另外今年溫網冠軍可貝(Angelique Kerber)也極被看好奪得冠軍，小威退賽對於可貝來說受益極大，否則兩人將在第2輪碰頭，這可是今年溫布頓決賽的戲碼呢！

投注策略方面本周為大家推薦正確比數2:1的項目，三盤兩勝的網球比賽無論對戰雙方實力接近或是懸殊，被看好的一方正確比數以2:1獲勝的賠率通常都有3.5倍以上，統計前兩項網球賽事，摒除退賽場次，WTA矽谷公開賽出現2:1的比率有38%，華盛頓公開賽更是高達41%之多，這個選項是值得各位玩家投資的。

(中時電子報)

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