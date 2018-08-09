成軍不到2個月火箭少女3人退團 楊超越恐變C位網笑了

紫寧、孟美岐、吳宣儀宣布退出「火箭少女101」。(圖／翻攝自微博)

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中時電子報
／綜合報導
孟美岐、吳宣儀退團，楊超越恐順位變C位。(圖／翻攝自微博)
樂華、麥銳娛樂聯合發聲明。(圖／翻攝自微博)

從大陸選秀節目《創造101》出道的女團「火箭少女101」，成軍後爭議不斷，頻爆出解散傳言，今(9日)成員孟美岐、吳宣儀和紫寧公司發聲明，宣布她們確定退團，消息一出讓粉絲相當震驚。

「火箭少女101」成團後，頻爆出原經紀公司與騰訊合約談不攏，不僅出道發表會臨時喊卡，更有成員直接被帶走的傳聞，面臨解散危機，不過騰訊釋出善意和各經紀公司溝通，本以為就沒事，但現樂華、麥銳娛樂聯合發聲明，宣布孟美岐、吳宣儀和紫寧確定退團，並指控合作的周天公司不合理工作安排，導致藝人出現精神壓力和身體損傷。

聲明更說到紫寧因為要參加密集訓練無法及時就醫治療，長時間忍受病痛折磨，加上他們不斷和周天公司溝通，希望能讓孟美歧和吳宣儀同時兼顧宇宙少女的活動，都遭到拒絕，對於他們全然不顧藝人身心健康的工作安排和獨斷處事方式，決定要保護自家藝人，7日正式宣告結束合作。

火箭少女成團不到2個月，就有3人退出，消息瞬間登上微博熱搜第一，不少粉絲都相當錯愕，替這些努力的少女感到不捨，「都是被公司操控的木偶」、「解體來得太快了吧」，也有人開玩笑說第一、第二名都走了，第三名的楊超越會不會就自動變C位，但她的實力還有待商榷，網友笑虧「恭喜直接當C位」、「人生大贏家」、「這組合明顯要涼了」。

(中時電子報)

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