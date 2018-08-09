新店警將強力抓改裝機車排氣管 北宜路過彎壓車

新北市新店警分局聯合稽查勤務，結合警察、環保機關共同加強取締，以維護環境安寧與用路人安全。（葉書宏翻攝）

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新北市新店警分局於青春專案期間，為保護青少年活動安全，防制大型重機車車友危險駕車，及不當改裝車輛製造噪音，特規劃聯合稽查勤務，結合警察、環保機關共同加強取締，以維護環境安寧與用路人安全。

新北市新店警分局聯合稽查勤務，結合警察、環保機關共同加強取締，以維護環境安寧與用路人安全。（葉書宏翻攝）

新店警分局7日晚間10時至12時在大型重機騎士熱門路段臺九線新店區北宜路1段266號、往宜蘭方向，設置攔檢點實施聯合稽查，共攔檢34台車、執行噪音檢測20輛、環保機關稽查成效製作紀錄表14輛、告發無照駕駛一件。

警方指出，北宜路因彎道相當多，許多人為追求速度及過彎快感，私自改裝排氣管並拆除消音器，發出噪音也嚴重影響地方住戶安寧；新北市政府自去年5月起，已公告深夜10時至隔日早上6時，禁止使用未經「噪音審驗」或檢驗「合格排氣管」的車輛行駛道路，車主為了提升速度或美觀而改裝排氣管（或拿掉消音器）影響居住安寧，非法改裝汽機車設備，或是改裝後之噪音超過標準值，可依法處罰車輛所有人或使用人。

新北市新店警分局聯合稽查勤務，結合警察、環保機關共同加強取締，以維護環境安寧與用路人安全。（葉書宏翻攝）

新店警分局表示，持續強力取締該路段違規，以維護交通秩序、確保交通安全，同時警方也呼籲，為改善汽機車噪音問題還給民眾寧靜的生活空間，本項工作將持續與環保局共同合作執行，請駕駛人勿心存僥倖。

新北市新店警分局聯合稽查勤務，結合警察、環保機關共同加強取締，以維護環境安寧與用路人安全。（葉書宏翻攝）

民眾如發現使用中機動車輛噪音有妨礙安寧，也可上環保局噪音車檢舉網站（http://noisecar.epa.gov.tw/public/pub_news.asp）檢舉，經查證後環保局將通知車主進行檢測，車輛使用未經審驗合格排氣管，環保局將依噪音管制法告發取締處3000元罰鍰。希望駕駛人不要以身試法，不僅損害自己的愛車，更會危及自己本身及他人之安全。

(中時 )

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