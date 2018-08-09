亞運》新興項目克拉術 中華瞄準1-2面金牌

首屆列入亞運正式項目的克拉術，中華隊有機會奪下1-2金。(黃邱倫)

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中時電子報

被譽為地表上最安全的競技項目-克拉術，本屆雅加達-巨港亞運首次列入正式項目，台灣派出6女5男共11位選手參加男子4量級以及女子3量級賽事，其中又以女子63公斤量級李宛庭和女子78公斤量級楊憲慈最具奪金實力。

克拉術女將李宛庭(左)與楊憲慈(右)有機會在亞運會上奪下金牌。(黃邱倫)

柔道底子的楊憲慈，15歲就拿下柔道亞青賽金牌，2006年卡達亞運以第5名作收，2008年因故錯過了北京奧運，2009年離開體壇，前往大陸北京擔任健身教練，兩年前在克拉術教練的遊說下重出江湖，沒想到楊憲慈功力猶在，去年拿下亞洲室內運動會金牌，而且還獲得克拉術國際總會頒發的年度最佳女運動員獎，目前世界排名第一，被視為奪金熱門選手。

楊憲慈雖然在今年的一項比賽當中頸椎受了傷，但在經過積極治療後恢復良好。中華隊教練廖典英表示，楊憲慈是一位非常特殊的選手，錯過生涯最重要的一場比賽(北京奧運)，離開體壇7年後復出，為的就是想要在亞運會上圓夢，而且這是她在相隔12年3屆之後再次回到亞運賽場，只在對上烏茲別克和伊朗選手的時候小心應戰，很有機會替中華代表團摘下一面金牌。

現年25歲的李宛庭，10歲就開始練習柔道，全中運3連霸，大學三年級轉練克拉術，2017年奪得世錦賽金牌，更是2016年度最佳女運動員，雖然身高只有158公分，但志氣比天高，為了備戰本屆亞運會，李宛庭將心態與戰鬥意志調整到最高峰，受訪時信心滿滿的說，唯一目標就是金牌。

克拉術（Kurash）是源自中亞烏茲別克的傳統搏鬥武術，相傳已有3500年歷史，在當地是民間普遍的運動；IKA國際總會成立於1992年，已是IWGA世界運動總會正式會員。克拉術比賽規則類似柔道，但禁止腰部以下攻擊和地板搏鬥；簡單來說就是把對手摔倒即停，不繼續做壓制等纏鬥攻擊，因為運動傷害較低，亦適合女性和小孩學習。

中華民國克拉術協會理事長張漢東表示：為提昇我國在國際體育的能見度我們積極培育我國的選手，這些年來我不斷地督促自己一定要將克拉術發揚光大。只要有國際性的比賽我就出錢出力親自帶領團隊參加比賽。藉此觀摩與學習各國的武術技巧與規則，精益求精。並聘請烏茲別克的國家教練來台為本國選手培訓，希望能用克拉術這個項目創造台灣之光。

(中時電子報)

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