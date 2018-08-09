高雄有機微風市集 首推周間配送「綠冰箱」

高雄微風市集50多位有機小農每到周六、周日即從高雄各地趕來市區4個據點擺攤。（高市農業局提供）

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在高雄經營11年的有機小農微風市集今年7月首度推出「綠冰箱」服務。（高市農業局提供）

在高雄經營11年的有機小農微風市集今年7月首度推出「綠冰箱」服務，由顧客下單，周間定點配送，讓周末沒時間逛市集的人也能品嘗有機好味道；市集盼在秋季前初試水溫，了解消費者需要的蔬果類別，以便後續在實體市集外打開更大市場。

高雄微風有機市集以「直接跟農夫買蔬果」為設立初衷，50多位有機小農每到周六、周日即從高雄各地趕來市區4個據點擺攤，帶來最新鮮的蔬果產品，至今已走過11個年頭，市集也開始嘗試近年逐漸普及的「蔬菜箱」經營模式。

高市微風市集志業協會總幹事林憲輝表示，今年7月在高市農業局協助下推出「微風綠冰箱」，針對周末無法親自到市集選購的消費者，由協會挑選有機蔬果套裝配送，約定周間在市區6個定點取菜，有需要的顧客也能付費宅配到家。

協會坦言，綠冰箱7月1日開跑至今，因許多顧客還不知道這項服務，加上7、8月葉菜類產量較少，每周僅約個位數訂單，不過消費者普遍認為綠冰箱的配送模式很方便，協會將嘗試各種蔬果搭配組合，提高民眾接受度。

林憲輝強調，為了確保微風綠冰箱送出最新鮮的蔬果，採出菜前1天結單，配送日當天早上才由工作人員從農友端集菜，消費者只要在電腦、手機、平板下單，郵局無折存款或ATM轉帳、宅配到付，就能取得產地直送的當季有機蔬果。

(中時 )

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