《時來運轉》運彩報報 - 歐洲五大聯賽冠軍投注攻略

2018年08月09日 15:06 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

歐洲五大聯賽本週回歸，英超和法甲率先起跑。在各大聯賽開始之前，彩迷是不是也想買個冠軍試試手氣？但攤開各大聯賽的冠軍投注一看，大熱門球隊賠率都這麼低，要怎麼買才有機會獲利？

我們先來研究看看歐洲五大聯賽近年來的奪冠情況。義甲近7個賽季都是尤文圖斯贏得冠軍，羅馬與拿坡里各3次亞軍，上賽季拿坡里曾領先很長一段時間，是最有機會拉下尤文圖斯的一次。德甲近6季的冠軍都是拜仁慕尼黑，多特蒙德3次亞軍，沃夫斯堡、RB萊比錫和沙爾克04各有一次搶下第2。法甲以巴黎聖日耳曼實力最強，近6季5次奪冠，摩納哥16-17賽季異軍突起，但隨著球星被列強瓜分，上賽季已落後大巴黎多達13分積分，很難構成威脅。

義甲、德甲和法甲是最難撼動冠軍地位的3個聯賽，尤文本季獲得C羅（Cristiano Ronaldo）加盟如虎添翼、拜仁搶得沙爾克中場核心格雷茨卡（Leon Goretzka）等於削弱上季亞軍的實力、大巴黎正式買斷姆巴佩（Kylian Mbappé），加上內馬（Neymar）等多名世界盃國腳級球星仍在陣，3隊衛冕機會都大好，雖然奪冠賠率低但可以考慮串關，1.41倍勝過銀行定存。

西甲近14年只有3支球隊曾贏得冠軍，巴薩9次、皇馬4次、馬競1次，而亞軍也不外乎這3隊，只有比亞雷亞爾在2007-08賽季搶下過第2。巴薩雖然有伊涅斯塔（Andrés Iniesta）離隊，但補進了兩名巴西年輕中場馬爾科姆（Malcom）和亞瑟（Arthur），再加上智利悍將比達爾（Arturo Vidal）加盟，實力仍傲視西甲，皇馬失去C羅又換了新教練，如果夏季轉會沒有重大收購，要從巴薩手中奪回冠軍難度不小。巴薩奪冠賠率1.55相當不錯，單買或串關尤文、拜仁和巴黎聖日耳曼都可考慮。

英超是近年最難衛冕的聯賽，近9個賽季冠軍都輪流換人坐，切爾西和曼城各3次表現最佳，曼聯2度封王但最近一次已是2012-13賽季，萊斯特城的奇蹟恐怕已難有機會發生，因此鎖定「Big Six」（曼城、曼聯、切爾西、利物浦、熱刺、兵工廠）的六大豪門準沒錯。衛冕冠軍曼城1.45倍是大熱門，主要是奪冠陣容完整保留，並且成功網羅前萊斯特城奪冠的年度最佳球員馬赫雷斯（Riyad Mahrez）。

利物浦對冠軍的渴望從未停歇，主帥克洛普（Jürgen Klopp）持續補強弱點，分別迎來巴西國門阿利森（Alisson Becker）、可踢右後衛和防守中場的法比尼奧（Fabinho）、瑞士中場國腳薩基里（Xherdan Shaqiri）、以及上季已達成協議今年才正式加盟的幾內亞中場好手凱塔（Naby Keïta），上賽季遭遇曼城4次拿下3勝，只要改善「鋤強扶弱」的毛病，4.5倍是理想的冠軍候選。切爾西在夏季轉會截止日前達成重大交易，將去意已決的比利時國門庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）賣給皇馬，從皇馬租借克羅埃西亞中場國腳科瓦契奇（Mateo Kovacic）一個賽季，並以破門將世界紀錄的8000萬歐元從畢爾包收購23歲的西班牙國家隊3號門將凱帕（Kepa Arrizabalaga），成功留住阿扎爾（Eden Hazard）和坎特（N'Golo Kanté）後，切爾西仍是爭冠路上的有力競爭者。

持續進步的熱刺近3季都維持在前3名，是六大豪門中唯一有此佳績的球隊；兵工廠本季大幅換血，總教練也由奪冠經驗豐富的前巴黎少帥埃梅里（Unai Emery）接任，兩隊賠率分別有14倍和18倍，也可視為奪冠黑馬早早入手。曼聯今年夏天一直尋找中後衛未果，唯一較重要收購是巴西中場弗雷德（Fred），並留下受巴薩追逐的法國中場普格巴（Paul Pogba），成績能否比上季第2名更佳備受考驗。

(中時電子報)