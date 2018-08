2018年08月09日 16:06 中時 柯宗緯

「世界是一本書,不旅行的人只讀了一頁!」日前高雄漢神巨蛋附近建案「晶硯」,邀請旅遊達人謝哲青,以「從心開始旅行」為題,信手拈來關於旅行與閱讀獨特見解,並且分享給大家,如何用這些精神糧食,寫下1本屬於自己的精彩生命之書。

謝哲青談到,「行萬里路」要與「讀萬卷書」相得益彰,因此旅行應從「心」出發,身懷已知涵養,放開心胸、探索未知。透過大量閱讀,才能不被許多偏見、框架所侷限自我,而是學會用不同的角度欣賞每一件事物、每一次遇見,以避免讓旅行流於千篇一律的「踩點」,進而讓心中的那份感動擁有了層次,為生活增添滋味。

透過謝哲青面對面分享與啟發,麗晶「晶硯」不僅期望帶給現場貴賓一場知性之旅,更希望開啟一道生活之窗,讓人保持一份對於身邊人事物的關心與好奇心,讓不一樣的眼前風景,印證法國藝術大師羅丹的名言:「這世界並不缺少美,它缺少發現。」(Beauty is everywhere. It is not that she is lacking to our eye, but our eyes which fail to perceive her.)

