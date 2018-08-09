八二三砲戰60周年 黃仲崑軍歌、健身操向老兵致意

2018年08月09日 15:23 中時 葉書宏

今年適逢八二三砲戰60周年，藝人黃仲崑今（9日）前往新北市八二三戰役戰友協會，與老兵們一起動健康、閒話當年勇。（葉書宏攝）

今年適逢八二三砲戰60周年，新北市政府民政局刊物《保庇新北市》9月號封面，特別邀請電影《八二三砲戰》中的蛙人黃仲崑一起加入紀念陣容，黃仲崑今（9日）前往新北市八二三戰役戰友協會，與老兵們一起動健康、閒話當年勇。

人稱「鋼鐵大叔」的藝人黃仲崑，剛好是八二三戰役那年出生，在《八二三砲戰》電影中飾演海龍蛙兵中尉，蛙人分隊長，從民國75年首映至今超過三十年，黃仲崑仍歷歷在目，並直言:「參與過這部電影的演出，才真正體會出和平的可貴。」

黃仲崑最近正忙於在本屆台北電影節奪下最佳導演、配樂、美術3座獎項的《范保德》宣傳，雖然片子就要在8月17日上映，今日黃仲崑仍特別來到新北市八二三戰役戰友協會，除了領唱軍歌和老英雄們一起閒話當年勇，也分享拍片時的辛苦。

另外，黃仲崑並以他最拿手的健身操為老英雄們設計了兩腳交替抬腿的「步步高升」，和一些適合老人家的健身動作，帶著老英雄們練習，希望走過烽火，老人家能健健康康，結束時，黃仲崑還不忘舉手敬禮，感謝老英雄們當年的付出，讓老英雄們都相當感動。

現任新北市八二三戰役戰友協會榮譽理事長陳欽銘表示，由於當年有無數勇士們的拋頭顱、灑熱血，才有今日國泰民安的台灣，因此希望透過這次八二三戰役60周年的文史展活動，讓後人不忘前人的犧牲奉獻，也珍惜得來不易的和平。新北八二三砲戰60周年文史展 「馬山播音站｣心戰喊話體驗。

民政局長江俊霆表示，新北市府將於8月21日至27日在市府一樓中庭舉辦「走過烽火-新北市紀念八二三60周年文史展」，首度與新北市八二三戰役戰友協會、金門縣政府及六軍團關指部合作，除有八二三戰役史、老照片、戰友見證區、金門鄉親在新北等靜態內容，並別出心裁設置體驗區，讓民眾回溯八二三戰役的歷史與記憶。

(中時 )