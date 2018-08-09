涉收中資在台滋事？ 張安樂出庭痛批 賑災有罪貪汙無罪

2018年08月09日 15:15 中時 張孝義 、 張鎧乙

2018年08月09日 台北市 台北地檢署偵辦統促黨涉嫌收受中國大陸政治獻金等案，9日傳訊綽號「白狼」的黨主席張安樂（左）、張瑋父子，張在再生受刑人服務中心社長董念台與律師的陪同下到櫃臺辦理手續。（張鎧乙攝）

2018年08月09日 台北市 台北地檢署偵辦統促黨涉嫌收受中國大陸政治獻金等案，9日傳訊綽號「白狼」的黨主席張安樂（左二）、張瑋父子，張在再生受刑人服務中心社長董念台（左一）與律師的陪同下到達台北地檢。（張鎧乙攝）

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂9日下午前往台北地檢署，就被控收受中資在台滋事案出庭，張安樂庭訊前痛批台獨賣台挑起戰禍，但是提醒大家不能做他們的砲灰；張安樂同時表示「賑災有罪、貪汙無罪」是天大的笑話；他的兒子張瑋說:「拿司法整人，社會觀感應該不好。」

9日下午2時許，張安樂、張瑋陸續現身北檢，隨即被媒體與現場支持民眾團團包圍；張安樂表示，感謝地檢署給他這個機會，讓他能說出真正要表達的意思，台獨賣台挑起戰禍，是他一再強調的事，以往都被媒體忽略，他感謝北檢給他機會讓他再次提醒大家不能做他們的砲灰，尤其是年輕人，生命才開始，不要為這些傢伙做砲灰。

2018年08月09日 台北市 台北地檢署偵辦統促黨涉嫌收受中國大陸政治獻金等案，9日傳訊綽號「白狼」的黨主席張安樂、張瑋（右二）父子，張抵達北檢時受到大批媒體包圍。（張鎧乙攝）

2018年08月09日 台北市 台北地檢署偵辦統促黨涉嫌收受中國大陸政治獻金等案，9日傳訊綽號「白狼」的黨主席張安樂（左二）、張瑋父子，張與再生受刑人服務中心社長董念台（左一）抵達時受到支持者的加油打氣。（張鎧乙攝）

張安樂同時強調，「賑災有罪、貪汙無罪」是天大的笑話，陪他去花蓮賑災的人都變被告，「他們把賑災錢放進口袋沒事，我們把自己的錢拿出來賑災有罪」。

張瑋說，韜略集團在1996年就在香港註冊公司，都可以查得到。他坦承自己涉嫌虛偽驗資，因為「當初開公司沒有錢，向朋友借錢驗資本額，公司下來以後就把錢還了」。張瑋強調，如果背後真的有所謂中資，還需要跟人家借錢開公司嗎？

張瑋表示，他父親剛開完刀，之前因為開刀沒辦法回台，因為今天的傳票，所以提早回來了，沒想到發生這樣的事情，他8月4日、父親8月5日回台，本來就要回台接受調查，「我知道搜索是你們的權力，但拿司法整人，社會觀感應該不好」。

(中時 )

統促黨總裁張安樂赴北檢出庭，上百統促黨員到場聲援。（張孝義攝）